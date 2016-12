No estamos especulando con precio del combustible: Unión de Gasolineros de Zamora y la Región

A los mediosh de comunicación.

A la sociedad en general

Debido a la anunciada alza en los precios de las gasolinas, nos es importante dar a conocer la postura de nuestra Union ante el desabasto de combustible en la circunscripción que nos corresponde, somos distribuidores de gasolina y diesel en nuestras diversas estaciones de servicio, también nos hemos visto afectados por este problema que se presenta en nuestra zona, en nuestro estado y en gran parte del país, queremos dejar en claro que no estamos especulando con el precio de la gasolina, tampoco es cierto que estamos almacenando combustible para una vez elevado el precio obtener mayores ganancias, lo cierto es que somos abastecidos de manera rotativa, previa comprobación de que no se cuenta con combustible almacenado mediante emision de ticket expedido del sistemas volumetricos de cada estación de servicio, nuestras ventas han disminuido en un alto porcentaje, sin embargo tenemos que seguir laborando en nuestras diversas estaciones, apoyados por nuestra plantilla de personal para en la medida de nuestras posibilidades, en el momento que contemos con combustible brindar el debido servicio a la .sociedad.

Nuestra postura desde que inicio el desabasto de combustible fue clara, litro recibido, litro entregado, somos el último eslabón de una cadena que al final brinda el servicio de venta de gasolina a los usuarios, esperamos el abasto se regularice en próximas fechas, diversas teorías han circulado acerca del porque el desabasto de combustible, el que Pemex no cuente con los auto tanques suficientes para hacer llegar el producto de la costa al centro del país, la baja productividad de las refinerías, actualmente se está importando ya casi el 75 % de gasolinas que consume el país, son alrededor 200 millones de litros que se consumen diariamente, 60 % es Magna, 10 % es Premium y 30 % es Diesel, significan el mercado más importante en toda América Latina y movilizan 30 millones de automotores en el país.

La Secretaria de Hacienda dio a conocer el aumento a los precios que tendrán los combustibles a partir del 1 de enero y hasta el 3 de febrero fecha límite para dar inicio a la liberación de los precios, por lo que debemos de dejar en claro que los distribuidores de gasolinas y diesel no fijamos el precio de venta, es necesario que revisemos y corrijamos nuestro modelo económico sobre todo los elementos que el gobierno federal está tomando en cuenta para la definición de precios, en realidad no sólo afectará a los que tenemos automóvil, sino a prácticamente todos los mexicanos, ya que es probable que aumenten los precios de diferentes productos y servicios por el alza en los costos de distribución.

De acuerdo con los indicadores petroleros de noviembre de 2016, la producción de crudo de Pemex alcanzó los 2 millones 164 mil barriles diarios en los primeros once meses de 2016, con lo que la empresa productiva tocó su nivel más bajo en los últimos 26 años.

En nuestras manos no está el analizar, debatir o fijar una postura sobre la Reforma Energética, pero creemos que es importante el revisar las condiciones de competitividad, liberación de precios y contratos, tomar en cuenta el mercado interno y el progreso de nuestro país.