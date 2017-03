“No dejaremos un solo bache en el municipio de Jacona”: Rubén Cabrera

-Arrancó programa de bacheo 2017

Elena Rojas, Jacona

Con el objetivo de reducir los riesgos de accidentes viales y prevenir los mismos, así como brindar un mantenimiento integral a las vialidades más transitadas del municipio para dignificarlas, arrancó en la calzada Zamora-Jacona el programa de bacheo 2017.

Acto que encabezó el alcalde, Rubén Cabrera Ramírez, acompañado por el síndico municipal Arturo Vega Damián, el director de salud, José Villalpando Rocha; entre otros, donde el munícipe exclamó “no dejaremos ni un solo bache en el municipio. Estamos con ello dando respuesta a las demandas de la ciudadanía para proteger su integridad física y bienes durante su paso por estas arterias municipales por ello consideramos necesario arrancar con estas tareas”.

Agregó que el programa de bacheo además de la Cazada Zamora- Jacona, comprende vialidades como Abasolo, Constitución, Libramiento Sur, San Agustín, así como el tramo rumbo al basurero municipal. Por lo que en total se dará mantenimiento a más de 30 kilómetros de calles.

Para ello se cuenta con 6 camiones de carpeta asfáltica de 36 metros cúbicos aproximadamente, en lo que se estima una inversión de 600 mil pesos, con apoyo de comunidad agraria y la empresa Agrana.

Indicó que el libramiento, al tratarse de una arteria estatal, corresponde al estado invertir en su mantenimiento, “sin embargo no nos podemos esperar, como ayuntamiento nos interesa la seguridad de nuestros automovilistas y motociclistas. Por ello invitamos a las empresas que están sobre el libramiento, como Driscol y una más a quienes mandaron un oficio para que colaboren con estas acciones de bacheo”.

Dijo, “el sector empresarial deben contribuir en estas acciones, porque por ahí transitan los camiones que trasportan sus productos. Arterias dignas facilitan la comercialización y la conectividad”.

“Necesitamos involucrar a más empresarios. Fuimos a junta local del estado y nos dijeron que no había recurso, pero se comprometieron a mandarnos gente que nos auxilie. Nosotros nos pondremos la camiseta en beneficio de los ciudadanos”, subrayó.

Comentó que ya por cuatro veces el ayuntamiento ha realizado labores e bacheo en dicha arteria, con el apoyo de Agrana y comunidad agraria, pese a que son labores que forzosamente corresponden al estado.

“La carretera que va hacia a los Reyes tampoco nos corresponde bachear, salvo hasta el cerro de la Arena, es decir, del libramiento a 2 kilómetros más. No obstante el año pasado le dimos mantenimiento hasta Querenguaro. Vamos a platicar con el presidente de Tangamandapio para que también se sume a estas labores. El año pasado quedo pendiente algún tramo rumbo a ese municipio, hasta el Nopalito, que aunque no nos corresponde, ocupamos las vialidades”, concluyó.

Numeraria

6 camiones de carpeta asfáltica