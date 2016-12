No cesarán en intención de construir carretera San Antonio a Gómez Farías

-Existe molestia de habitantes por falta de compromiso estatal, tramo es intransitable

-Alcalde asegura que su gestión es constante para obtener 30 mdp para obra

-Exige respuestas precisas para evitar que se pierdan recursos etiquetados

Oscar De La Rosa, Tangancícuaro

No cesarán en la intención de construir la carretera de San Antonio hasta Gómez Farías. Existe la molestia de habitantes de esa localidad por la falta de compromiso del Gobierno del Estado para que se pueda mejorar el tramo vial, al punto de querer hacer manifestaciones para que la petición sea atendida por los funcionarios competentes.

El trazo carretero prácticamente es intransitable, debido a la cantidad de desperfectos que presenta la arteria y es una afectación importante para quienes van desde dicha comunidad con rumbo hasta Tlazazalca para hacer sus labores diarias de trabajo.

“Nosotros hemos insistido constantemente ante las instancias respectivas en la obtención de los 30 millones de pesos que se requieren para la ejecución de la obra. Exigimos una explicación de la falta de la llegada de los recursos que ya están etiquetados y que por alguna razón no pueden ser aplicados en el proyecto”, puntualizó el alcalde Arturo Hernández Vázquez.

Comentó que el temor que prevalece entre la población es que se pierdan los recursos que previamente fueron etiquetados por el Congreso de la Unión. El motivo es que prácticamente están en el cierre del ejercicio fiscal, lo cual compromete la ejecución del proyecto.

“Podemos hacer uso de la solicitud de una prórroga de los recursos que desde meses pasados tuvieron que llegar a las arcas estatales para iniciar con la ejecución de la obra. De esa manera vamos a evitar que el proyecto se pierda y que los habitantes se queden con una carretera en mal estado”, mencionó.

Finalmente dijo que la Junta Local de Caminos ha dado largas al asunto de la carretera entre San Antonio y Gómez Farías y confió en que no se trate de una cuestión política la falta de liberación de los recursos para la carretera que es una de las obras prioritarias para el desarrollo del municipio.

Numeraria

-6 meses tiene etiqueta de recursos para proyecto carretero