No aplicarán multas ni recargos en renovación de licencia vehicular

-Buscarán traer módulo móvil a Zamora para ofrecer trámite de credencial

-También será llevado a Ixtlán y Chilchota

Redacción, Zamora

Para incentivar a los conductores a que se regularicen, a partir de mañana no aplicaran multas ni recargos en la renovación de la licencia para conducir. El motivo de la medida es que se retrasó la llegada del módulo móvil para llevar a cabo el trámite del documento; será una forma de compensar el esfuerzo realizado por los contribuyentes que están en disposición de cumplir con la renovación del documento, informó Israel Peña Cárdenas, administrador de rentas.

“Generalmente los propietarios de los vehículos tienen un periodo de 10 días hábiles de gracia para hacer el trámite de la licencia, a partir de que se cumple la fecha de vigencia. Ahora tendrán esa posibilidad de hacer la renovación del documento, sin que represente un costo más que el que está marcado en los precios oficiales”, puntualizó.

Comentó que continuarán con la gestión para que el módulo móvil llegue a Zamora para ofrecer el trámite de la credencial, principalmente a lugares como el Mercado de Abastos de Canindo, Mercado Hidalgo y empresas locales que cuentan con una cantidad importante de trabajadores que requieren del trámite para sus vehículos.

El módulo móvil también será llevado a los municipios de Ixtlán y Chilchota, tras considerar que son lugares donde existe una demanda importante de la licencia para conducir, ya que también va gente de otras localidades aledañas.

El costo de la licencia de conducir por 2 años es de 870 pesos por 2 años, mil 272 pesos por 4 años y 2 mil 543 pesos por 9 años para el caso de los conductores de autos. Para motociclistas es de 526 pesos por 2 años, 693 pesos por 4 años y mil 381 pesos por 9 años. Para el caso de reposición por extravío es de 365 pesos, con previa denuncia puesta en el Ministerio Público y la presentación de la carta de no infracción correspondiente.

Para el trámite de la licencia para conducir se requiere una copia de la credencial de elector, comprobante de domicilio, acta de nacimiento y certificado médico. El trámite no dura más de 5 minutos en las oficinas de rentas.



Numeraria

3 municipios pretenden beneficiar con módulo móvil de licencias