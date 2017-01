No a negociaciones de rodillas con Estados Unidos: Silvano Aureoles

– Al inaugurar el Foro Internacional “Michoacán Gobernanza y Desarrollo Democrático”, el Gobernador Silvano Aureoles afirmó que México no debe tolerar ni justificar las faltas de respeto del Presidente de EU, Donald J. Trump.



Morelia

El Gobierno mexicano debe oponerse por completo a la construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos, sostuvo el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo en el marco de la inauguración del Foro Internacional “Michoacán Gobernanza y Desarrollo Democrático”.



Afirmó que ante ese desafío la administración del Presidente Enrique Peña Nieto debe hacer uso de todas las herramientas jurídicas, políticas, ambientales, sociales, culturales y regionales para detener su materialización.



Aureoles Conejo también señaló que, como la mayoría de los mexicanos, está convencido que fue correcta la decisión del Presidente Peña Nieto para no asistir al encuentro que estaba programado con su homólogo Donald J. Trump el próximo 31 de enero.



“No debe exponerse a una nueva emboscada, a una humillación a nuestra Nación. No a las ofensas, no a reuniones condicionadas, no a las amenazas y no a negociaciones a rodillas”, expresó.



Ante ello, el mandatario estatal refirió que existen nuevas amenazas que se ciernen sobre el país con la transformación que se avizora en la relación bilateral entre México -Estados Unidos, por lo que para encararlas es indispensable la gobernanza.



La construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos, deportaciones y revisiones de tratados comerciales, se ha convertido en una fuente de incertidumbre y división global. “No debemos tolerar ni justificar faltas de respeto a nuestra Nación. El respeto y la dignidad no son negociables”, enfatizó.



Consideró que la construcción de un muro fronterizo es un acto hostil, que envía un mensaje terrible al mundo; es una señal de rechazo no sólo contra México, sino contra toda América Latina.



Ante ello, el mandatario estatal señaló que hoy más que nunca se requiere de unidad y fortaleza del mercado interno para demostrar la fuerza de México.



De ahí la importancia de la gobernanza, destacó Aureoles Conejo, en temas internacionales, donde estado y sociedad civil, con mecanismos técnicos y prácticos, conlleven las soluciones a temas globales.



Respecto al Foro Internacional precisó que este encuentro permitirá escuchar y aprender de valiosas experiencias y propuestas de gente con vasta trayectoria en diferentes ámbitos de la vida pública.



El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Alberto Begné Guerra, destacó que el Foro Internacional cobra especial sentido en el que México, dentro de la pluralidad, requiere de especial unidad.



“Enfrentamos un desafío internacional en la relación bilateral con Estados Unidos que exige que nuestra democracia sea más fuerte”, precisó el funcionario federal.



El secretario de Gobierno, Adrián López Solís explicó que el Foro Internacional Michoacán “Gobernanza y Desarrollo Democrático”, se enmarca en los festejos del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



De igual manera, López Solís refirió que este espacio es necesario ante la coyuntura por la que atraviesa el país.



Mientras que el presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de Michoacán, Raymundo Puebla Calderón señaló que el Foro Internacional será un espacio de reflexión para un debate propositivo.



Es importante destacar que el Foro Internacional “Michoacán Gobernanza y Desarrollo Democrático” se realizará durante este jueves y viernes, en el que participarán ponentes de reconocido prestigio nacional e internacional.



En el evento, el mandatario estatal entregó un reconocimiento al presidente de la Fundación para la Democracia, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, esto luego de presentar su conferencia magistral dentro de la Mesa “La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a un siglo de su promulgación”.



Estuvieron presentes el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Pascual Sigala Páez; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Marco Antonio Flores Negrete; el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González; el comandante de la 21 zona militar, José Francisco Morales Cazares; el representante de la Décima Zona Naval Militar, Catarino Hernández Tapia; el ex presidente de la República de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría; el subsecretario de Reforma Política de Buenos Aires, Argentina, Hernán Charosky; el director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la República de Costa Rica, José Thompson Jiménez, así como diversas autoridades estatales y municipales.