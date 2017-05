Niñas zamoranas solicitan apoyo para participar en campeonato mundial de Fitness

-Hasta el momento Ayuntamiento de Zamora no ha respondido

Guillermo Ríos, Zamora

Con el objetivo de asistir al Mundial de la especialidad, dos niñas zamoranas y su entrenadora se acercaron al ayuntamiento de Zamora para solicitar apoyo económico que ayude a solventar parte de los gastos que ascienden aproximadamente a 60 mil pesos.

Dicho recurso es para la multi-campeona de fitness infantil, 2 veces seleccionada nacional y tercer lugar mundial, Carol Naomi Inocencio Cortez; así como para la Campeona Nacional, por primera vez seleccionada nacional y gran promesa en este deporte Regina Torres Galván.

Así como para la entrenadora por 8 años consecutivos de la Selecciona Nacional de Fitness Infantil, ganadora de la medalla al mérito deportivo a nivel nacional, medalla como mejor entrenadora del país en el 2010, 2012, 2014 y mejor entrenadora de México en el 2015, alcanzando el mayor número de preseas para nuestro país, Alma Ruth Inocencio Reyes.

Cabe señalar que la solicitud fue enviada directamente al presidente municipal, y aun no se ha dado la respuesta, por lo que en próximas fechas esperan un llamado para saber la resolución a la petición.

La seleccionadora nacional Alma Ruth Inocencio Reyes comento, “estamos en esta ocasión solicitando al Ayuntamiento un apoyo económico, no solicitamos el total, pero si estamos tratando de que sea un apoyo que solvente parte de nuestros gastos, gastos que de una u otra forma los atletas por medio de sus padres logran sustentar”

“El año pasado también solicitamos recurso para asistir al mundial y no corrimos con la suerte de ser apoyados con ningún recurso, ahora esperamos ser favorecidos o por lo menos escuchado por el señor presidente”. Abundo Inocencio Reyes

“Las niñas son atletas de alto rendimiento, vamos a ir a representar a Zamora, Michoacán y México en un Mundial de la especialidad, ya hemos hecho buen papel en este mundial y ahora con la experiencia que tenemos, seguramente estaremos poniendo en alto a nuestro país” finalizó la entrenadora Nacional.