Ni un paso atrás por la seguridad en Michoacán: Silvano Aureoles

· La participación de los alcaldes, fundamental; deben denunciar a tiempo cualquier intento de infiltración, enfatiza el Gobernador en reunión del Grupo de Coordinación.



Morelia

El Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo hizo un llamado a mantener el trabajo coordinado y permanente para impedir que la delincuencia vuelva a infiltrarse en la vida política, económica y social del estado, como ocurrió en el pasado.



Al encabezar esta mañana la reunión semanal con el Grupo de Coordinación Michoacán (GCM), a fin de revisar los avances en materia de seguridad y procuración de justicia, las autoridades estatales y federales pusieron de manifiesto que no permitirán que los reductos de células delictivas afecten a las y los michoacanos.



Al respecto, el Gobernador Silvano Aureoles aseveró que para lograrlo es crucial la participación de los presidentes municipales, quienes deben denunciar a tiempo cualquier incidente que se presente.



Asentó que contarán con todo el respaldo del estado de fuerza que constituye el GCM para atender cualquier situación y no se afecte el desarrollo que se ha logrado en esta materia.



Silvano Aureoles fue enfático en señalar que en el primer trimestre del 2017 se tuvieron importantes avances en la recuperación económica de la entidad con un crecimiento del 10 por ciento, el más alto a nivel de estados en el País.



El mandatario estatal destacó que este logro es en gran medida a la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno y la confianza de la ciudadanía e inversionistas en sus instituciones.



“En esta ruta no debemos dar ni un paso atrás”, sostuvo.



En la reunión de hoy estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Adrián López Solís; el comandante de la XII Región Militar, general Miguel Ángel Patiño Canchola; el procurador general de Justicia de la entidad, José Martín Godoy Castro; el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez; la delegada de la Procuraduría General de la República, Bertha Paredes Garduño.



También, los comandantes de la 21 y 43 Zonas Militares, general José Francisco Morales Cázares y general Cruz Isaac Muñoz Navarro, respectivamente; el coordinador estatal de la Policía Federal, Israel Galván Jaime, entre otros.