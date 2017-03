Negativo limitar aprendizaje a nuevas tecnologías

-Presentan conferencia “Apagón pedagógico”.



Elena Rojas, Zamora

“Las nuevas tecnologías pueden ser utilizadas muy positivamente. Lo negativo es que se quiera limitar todo aprendizaje sólo a nuevas tecnologías, prescindiendo del maestro, del aula y de la escuela, porque seres aislados en su casa no aprenden a compartir y a convivir con los demás”, señaló Luis Bonilla Molina, coordinador internacional del Observatorio de reformas educativas y políticas docentes del Instituto Internacional para la Educación Superior, con sede en Caracas Venezuela.

En ese sentido dijo, “la propuesta es que defendamos la descentralizad pedagógica, el uso de las nuevas tecnologías conforme a los principios pedagógicos y que busquemos espacios de encuentro entre las generaciones que nacimos antes del 85 y las nuevas. Eso significa que los mayores dejemos de querer imponer un discurso a los más jóvenes, sino que nos pongamos en los zapatos de ellos y queramos aprender”.

El entrevistado externó lo anterior durante su visita a esta ciudad al Teatro Obrero donde presentó la conferencia magistral “apagón pedagógico global”, en el marco del foro internacional “dialogo de saberes entre la transdisciplina y el trabajo colectivo para el desarrollo de las tareas académicas sustantivas”, organizado por la UPN 162.

Su ponencia es una llamada de alerta sobre las decisiones de tipo económico de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo sobre los sistemas escolares en el mundo, especialmente en América Latina, “este apagón pedagógico obedece a los intereses de los organismos económicos que quieren disminuir costos en la educación”.

El especialista venezolano expresó, “hoy existe un apagón pedagógico global expresado en una eliminación de la educación como la conocíamos, hacía un proceso de virtualización, en una destrucción de la profesión docente y en una acelerada desinversión en infraestructura educativa”.

“Para quienes estamos convencidos que la educación es fundamentalmente un proceso para construir ciudadanía, para aprender a vivir y convivir juntos, consideramos que este es un tema muy delicado”, citó.

“Este apagón pedagógico impacta terriblemente en el proceso educativo porque lo que se está promoviendo es que los niños, jóvenes y adultos aprendan virtualmente desde sus casas, es decir que no vayan a un lugar de encuentro”.

Añadió, “el aprendizaje debe ser cognitivo. La gente aprende con los demás, de manera compartía y no solo eso, aprende a que el conocimiento sea útil en la medida en que con otros ese aprendizaje es común. Además de que de manera virtual así como estamos bombardeados por información positiva y real, también estamos bombardeados por información no apropiada”.

Dijo que se debe complementar pedagogía con tecnología, “no podemos cerrarle las puertas al presente y al futuro. Debemos aplicar todo el potencial de la actualidad”.

Finalmente expresó, “no puedo comparar la educación de México con la otros países porque sería caer en las clasificaciones odiosas, como las que hace la OCDE .México tiene la educación que su pueblo, educadores y gobernantes han desarrollado. Los maestros pueden ser mejor. Lo que es necesario es un dialogo entre los maestros y el gobierno. No puede haber reforma educativa sin maestros”.



Numeraria

162, plantel Zamora UPN organizó la conferencia