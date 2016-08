Necesario invertir en espacios deportivas para atraer eventos de primer nivel

Sábado , 27 de agosto de 2016

-Que generen derrama económica

-Anuncian mejoras para la unidad Poniente



Elena Rojas, Zamora

“Es necesario invertir en espacios deportivos para atraer eventos de primer nivel que generen derrama económica al municipio. Que Zamora pueda verse como un destino apto para realizar encuentros deportivos de gran talla”, señaló Miguel López Mora, administrador de la unidad deportiva Poniente.

Anunció que en la citada unidad ya se hará lo propio para mejorar las condiciones, “se sustituirá el pasto natural por pasto sintético; habilitarán las bancas para los jugadores y se colocará alumbrado, esto gracias a una millonaria inversión que se hará a la brevedad por parte de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE)”.

Añadió, “esto sin duda será de gran impacto para las personas que se dedican al deporte, sobre todo el futbol. Además con uso de pasto sintético se tendrá un ahorro significativo del agua hasta del 70 por ciento”.

Subrayó que ya es necesario que se le hagan dichas mejoras, toda vez que desde hace 9 años no se había invertido en el inmueble, “ en el 2007 le colocaron unas tribunas, y desde ese entonces no ha sufrido ninguna remodelación”.

Señaló que la inversión se hará a través de un paquete económico, donde también están incluidos el estadio de la Beatilla y la unidad deportiva El Chamizal, “desconozco el monto total, pero sé que estas adecuaciones en los diversos espacios deportivos de Zamora deben concluirse antes de finalizar este año”.

Indicó que durante el receso de los partidos de futbol de la liga se estarán dedicando por lo pronto a la rehabilitación del campo de futbol de esta unidad para tenerlo en las mejores condiciones para ofrecer un espacio digno a los deportistas.

Comentó, “hemos realizado la introducción de drenaje en ese campo para evitar la suspensión de partidos por motivos de lluvias. Solamente cuando sean muy abundantes las precipitaciones tendremos que parar los partidos, pero eso ya es en acuerdo con los equipos que están conscientes de que cuando las canchas no estén en condiciones de poderse usar, no se utilizan. Debemos cuidar la integridad física de los jugadores y tener en mejores condiciones los campos”.

Detalló que la unidad Poniente está ubicada en el fraccionamiento Generalísimo Morelos y el fraccionamiento Miguel Hidalgo, se trata de la segunda en importancia en la ciudad de Zamora, toda vez que las más importante sigue siendo el Chamizal, la cual tiene una mejor infraestructura.

Agregó que la unidad Poniente aún tiene mucho espacio para construir más obras, “seguramente el próximo año el presidente municipal va a tomar la decisión de hacer algunas obras en ese espacio deportivo. Es importante que se abra el abanico a otras actividades deportivas, donde podamos adecuar un auditorio y una cancha de usos múltiples: volibol y básquetbol para abarcar el mayor número de actividades deportivas”, finalizó.



2 mil personas, concurrencia por semana cuando hay actividades de futbol

5 mil personas, capacidad en gradas