Nadie puede estar por encima de la ley: SSP

resenta SSP Michoacán evidencias de la agresión armada en contra del personal operativo.



· El objetivo del Gobierno del Estado es recuperar los 20 vehículos retenidos por los comuneros de Arantepacua y a choferes amenazados por denunciar el robo de sus unidades.



Morelia

En Michoacán nadie puede estar por encima de la ley, afirmó esta tarde el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Juan Bernardo Corona Martínez, al dar un informe sobre el operativo de ayer para tratar de recuperar 20 vehículos retenidos a empresas en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen.



Destacó que durante la incursión del personal operativo, que iba desarmado conforme a los protocolos de ley, se registró una agresión a balazos desde diferentes posiciones con armamento de grueso calibre.



En conferencia de prensa, informó que los elementos estuvieron más de media hora bajo fuego hasta que fueron rescatados por otro grupo de reacción para llevarlos a zona segura y brindar auxilio a los siete oficiales que resultaron heridos en la agresión.



Ante los medios de comunicación, fue presentado un video que muestra a policías en las calles de la comunidad, desarmados y bajo disparos de metrallas, tratando de resguardarse entre el caserío cuando pretendían recuperar los vehículos que fueron retenidos ilegalmente junto con los choferes.



Corona Martínez señaló que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) cuenta, además, con testimonios donde choferes acusan a normalistas y comuneros de amenazarlos con quemarlos a ellos y sus vehículos si no retiraban las denuncias que habían sido interpuestas por el robo de sus unidades.



En un audio que fue presentado también ante los medios, uno de los transportistas narra haberse despedido de su familia y sus hijas pensando que no saldría vivo cuando le dispararon al escapar de la comunidad.



Acompañado por el subsecretario de seguridad pública, Carlos Gómez Arrieta, Corona Martínez detalló que en el operativo para recuperar las unidades participaron 200 elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), quienes portaban únicamente equipo táctico.



Señaló que en la emboscada resultaron lesionados siete elementos, todos por heridas de arma de fuego y tres de ellos con lesiones que comprometen órganos vitales; los siete permanecen recibiendo atención médica.



De acuerdo al informe que presentó el titular de la SSP, la acción operativa permitió el aseguramiento de armamento y la detención de 10 personas, de nombres Elpidio J., Cristobal P., Octavio E., Mateo E., Flavio S., Juan M., Agustín C., Fructuoso G., Crisóstomo F., y Elpidio G.



También fueron aseguradas una camioneta marca Toyota, línea Hilux, con reporte de robo y en la que se aprecia una leyenda que dice “Ronda Comunitaria”, y un vehículo marca Ford, Pick Up perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad.



Además de un par de rodilleras, un portacargador, un cargador de disco para armas calibre 7.62mm, un porta fusil, una fornitura y un pasamontañas.



En su mensaje, Corona Martínez recordó que el conflicto en Arantepacua tiene su origen en un litigio de 520 hectáreas que dicha comunidad y la de Capacuaro reclaman como suyas.



En ese sentido, exhortó a los habitantes de esta comunidad a apegarse al Estado de Derecho, respetar la resolución de los tribunales y conducir sus manifestaciones por la vía de la legalidad.



“En Michoacán, nadie puede estar por encima de la ley. La instrucción del Gobernador Silvano Aureoles Conejo ha sido clara y determinante: cero impunidad. Para quienes se empeñen en quebrantar la ley no habrá tregua ni espacio”, refrendó el titular de la SSP.



En la rueda de prensa estuvieron presentes el director de seguridad pública del estado, Fidel Ortiz Barragán; el director de Tránsito y Movilidad del Estado, Jorge Alvarado Serrato; el encargado de despacho de la subdirección de la comandancia de la Policía Territorial, José Pablo Alarcón Olmedo y el coordinador General de Regiones, Jorge Vázquez Díaz.