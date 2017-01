Mujeres igualan a varones en consumo de alcohol, tabaco y mariguana

Elena Rojas, Zamora

El Centro de Integración Juvenil (CIJ) detectó, sobre todo en mujeres jóvenes, un incremento notable en el consumo de alcohol, tabaco y mariguana. Cada vez son más mujeres las que están empezando a experimentar los efectos de este tipo de sustancias. Mientras que hace 10 años por cada mujer había 3 hombres consumidores de sustancias adictivas, ahora está a la par, por lo que por cada hombre hay una mujer consumidora, señaló Francisco Gil Cerda, director del Centro de Integración Juvenil (CIJ).

Expresó, “el mercado del consumo de drogas ya no respeta el sexo. Anteriormente era un factor de protección el saberse que es mujer, había las condiciones muy diferentes de cercanía, de apetencia hacia las sustancias, a comparación de los hombres”.

Agregó, “si tocamos el trasfondo de esto, empezamos a identificar que claramente para haber llegado a este punto, la mujer tuvo que incursionar desde hace muchos años a las drogas de uso legal. La mujer cada vez era menos mal vista que estuviera en la vía pública consumando alcohol y tabaco, ahora pareciera que es algo ya normal”.

Añadió, “esa permisibilidad en la sociedad puede originar esto que estamos viviendo a nivel epidemiológico: que hay más mujeres que están empezando a experimentar en el consumo de drogas como la mariguana”.

Indicó que desde el año 2015 se agudizó consumo de la mariguana, por lo que tuvieron que implementar estrategias preventivas y de información, “la sensibilización a los jóvenes es la primera parte, pero no es lo único que hay que hacer. La sensibilización queda en eso: en saber que es un problema, saber que no es nada fácil cuando se incursiona en problemas de esta naturaleza”.

Mencionó, “tenemos que trabajar más con los padres de familia sobre el consumo de sustancias, sino hablar con el ejemplo de que hay que minorar el consumo de alcohol y tabaco”.

Enfatizó que las mujeres se han emparejado con los varones en el consumo de alcohol, tabaco y mariguana debido a la permisividad, “hay que recordar que nuestra sociedad, en la medida en que avance, las personas buscan logros pero disminuyen la iniciativa, baja el control sobre su propia vida y se le deja a su propio criterio decidir sobre el consumo, pero nos olvidamos que el criterio no es lo único que hay que tener para saber si se puede o no consumir, debemos anteponer la salud, que es lo más importante”, concluyó.



Numeraria

1 hombre por cada mujer consumiendo alcohol, tabaco o mariguana