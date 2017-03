Mujeres conforman 20 por ciento de migrantes rumbo a los Estados Unidos

-Van en búsqueda de mejores opciones de progreso personal

-También lo hacen por reunirse con su pareja

-Zona rural es la más expulsora de féminas rumbo al vecino país del norte

Oscar De La Rosa, Zamora

Las mujeres constituyen el 20 por ciento de los migrantes rumbo a los Estados Unidos. La mitad se va en búsqueda de mejores opciones laborales, al no haber oportunidades reales de progreso en esta región; el resto acude para reunirse con su pareja, ante la imposibilidad de que se puedan estar juntos por varios años o de manera frecuente en esta localidad.

“La composición de la familia es importante para varias mujeres y más después de que sus parejas han logrado la residencia o ciudadanía en los Estados Unidos. Es probable que el fenómeno migratorio pueda frenarse con las nuevas políticas establecidas por el presidente Donald Trump, pero siempre verificaremos que sus derechos sean respetados”, puntualizó Marco Antonio Arizaga Sánchez, regidor de atención al migrante.

Comentó que la zona rural (comunidades) es la más expulsora de féminas rumbo al vecino país del norte. La mayoría corre con los riesgos de una deportación, ya que no cuenta con una visa temporal o los documentos necesarios para pasar la línea fronteriza.

“Se exponen a los trabajos que ofrecen los polleros en los Estados Unidos y es allí donde deben medir los riesgos de pasar por la frontera en esas condiciones, ya que pueden ser víctimas de abusos u otras vejaciones que atenten contra su dignidad como personas”, subrayó el regidor.

Indicó que el problema para las comunidades es que la migración ocasiona el hecho de que las comunidades se encuentren prácticamente vacías durante la mayor parte del año; sin embargo, buscarán reactivarlas a través de la aplicación de diferentes programas de ocupación.

“No se puede frenar el desarrollo en esos lugares, cuando tenemos opciones por retomar como los programas de 3 x 1 que han sido prácticamente desdeñadas por el gobierno municipal, ya que la aplicación de ese esquema es prácticamente nula”, subrayó.

Concluyó al decir que es importante reconocer el papel de las mujeres migrantes, ya que no solo son hombres quienes contribuyen al envío de remesas de los Estados Unidos rumbo a México. En la medida en que se generen condiciones de igualdad podrán participar en la ejecución de proyectos para el desarrollo del municipio.



Numeraria

2 de cada 10 migrantes son mujeres