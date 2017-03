Mujer sufre discriminación laboral: salarios raquíticos por jornadas extenuantes

-Apenas obtienen sobre 4 mil pesos mensuales en promedio por puesto de trabajo

Oscar De La Rosa, Zamora

Discriminación, falta de reconocimiento a sus capacidades y salarios raquíticos, son los 3 ejes principales de la violencia laboral que se comete en contra de las mujeres que residen en esta localidad. Ni siquiera las jornadas extenuantes, superiores a 8 horas diarias, son suficientes para que se pueda incentivar el papel de las féminas desde los centros de trabajo.

Apenas obtienen salarios promedio de 4 mil pesos mensuales en promedio, derivado de sus puestos de trabajo. En el caso de quienes son profesionistas los sueldos apenas llegan a los 6 mil pesos mensuales, pese a tener papeles eficientes en sus puestos laborales.

“Son víctimas de acoso por la parte patronal para darles mayores beneficios, y de hostigamiento cuando no son útiles para las empresas, por lo que hay una triste realidad para el sector femenino, de acuerdo a los casos que se han registrado en la Procuraduría Auxiliar del Trabajo”, puntualizó Lilia Vega Gómez, titular de la dependencia.

Comentó que las mujeres embarazadas son comprometidas a renunciar previo a que obtengan la incapacidad de 90 días que por ley corresponde a quienes tienen seguridad social. En los casos donde no hay ese beneficio o prestación, son orilladas a renunciar para que el patrón no corra con los gastos económicos y laborales que la ley indica.

Aseguró que el factor principal por el que existe un reto importante para lograr la equidad de género en los centros de trabajo es que exista un cambio en la cultura machista que prevalece entre la parte patronal y una muestra son los resultados que tienen en los casos de las mujeres que se atreven a denunciar ese tipo de anomalías, que generalmente son traducidas en despidos injustificados.

“No dudamos que pueda haber más casos de ese tipo. No hay una distinción en los sectores de edad de la población para que se presenten irregularidades. Si bien existen avances importantes en materia de mayores espacios para las mujeres, también debemos reconocer que falta trabajar en las empresas para que se respete y se dignifique el papel de las féminas”, consideró.



IMM Zamora se niega a dar información

En otro orden de ideas, María del Carmen Vega Andrade, titular del Instituto Municipal de la Mujer, se negó a dar información a EL INDEPENDIENTE con relación a los focos de violencia en contra de las mujeres, incluso muertes, pese a que existen evidencias de que en el municipio se mantiene diferentes tipos de agresiones en contra del sector; argumentó tener una reunión de trabajo con el alcalde, cuando este último, en ese momento, se había ido a “desayunar”.

Desde el año pasado fue instalado un módulo de atención para atender los casos de víctimas de violencia; sin embargo, hasta la fecha no se han dado a conocer los resultados, ni estadísticas locales, sobre el trabajo realizado para atender la problemática social que afrontan las mujeres en esta localidad.



Numeraria

16 a 35 años de edad las mujeres que más participan en la vida laboral

80 quejas ha recibido Procuraduría Auxiliar del Trabajo durante el año

30 por ciento obedecen a mujeres maltratadas en sus empleos