Módulos de riego darán inicio a acciones preventivas para evitar inundaciones

-Contemplan hacer limpieza de alrededor 90 kilómetros de drenes y canales

-Taponamientos son causa de falta de cultura de población

-No hay reglamento para sancionar ese tipo de acciones ciudadanas



Oscar De La Rosa, Zamora

Los módulos de riego darán inicio a las acciones preventivas para evitar inundaciones en el municipio durante la temporada de lluvias. Contemplan hacer la limpieza de alrededor de 90 kilómetros de drenes y canales durante lo que se considera el periodo de estiaje que permite llevar a cabo dichas acciones.

“La atención principal se centrará en el dren A, ya que pasa por una de las zonas de mayor riesgo en el municipio, como es La Libertad, rumbo a Ario de Rayón; sin embargo, habrá una vigilancia y monitoreo sobre todas las zonas que circundan al municipio y la región”, puntualizó José Guadalupe Ramírez Gallegos, presidente del Módulo de Riego No. 2.

Indicó que las acciones de limpieza serán realizadas por los diferentes módulos que están en la región, con el propósito de que se puedan minimizar los riesgos de un desbordamiento como consecuencia de taponamientos ocasionados por el lirio acuático y azolve que se acumula a lo largo del año.

Aseguró que la participación de las personas también será importante para que se puedan mantener los afluentes en estado óptimo, ya que en muchas de las ocasiones los taponamientos se generan como consecuencia de los desechos que arrojan de manera intencional las personas, pese a las recomendaciones emitidas por diferentes instancias de gobierno.

“Apenas limpiamos y después vemos con tristeza que hay lugares en donde se arrojan llantas, muebles u otro tipo de objetos, que en nada contribuyen para mantener libres de azolve los afluentes. Hace falta mucha cultura de la población en la materia”, subrayó.

Comentó que es necesario endurecer las medidas para sancionar a aquellas personas que sean sorprendidas en el momento de depositar los desperdicios en los afluentes, ya que en el municipio no hay ninguna regla que sancione ese tipo de actos por parte de la población.

Finalmente agregó que también harán un monitoreo constante para ver el nivel de agua que tienen los afluentes y que no representen un riesgo para la población como consecuencia de la falta de acciones de desazolve.



Numeraria

1.5 mdp fueron destinados el año pasado para las obras