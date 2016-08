Mobil 1 Lub. Express lidera el Torneo de Futbol 7 Empresarial

Martes , 30 de agosto de 2016

Francisco Hernández, Zamora

En la Jornada 14 del Torneo Empresarial Sabatino Fut 7 continua con paso firme el equipo de “Chava” Camacho, Mobil 1 Lub Express, ahora los derrotados fueron los del equipo de Rec. Barrera, “Barrerita” y sus jugadores no pudieron hacer nada ante las envestidas de los jugadores de Mobil, en el marcador se refleja el dominio de los de Mobil.

Fue así que los hermanos Cervantes mostraron su liderazgo en la cancha acompañados por Jorge, Jesús, Miguel, Beto, Fernando, bajo la batuta de “Chava” Camacho, mostraron la madures del futbolista en la jugadas y como manejaron un partido, ante uno de los benjamines de este torneo, Rec, Barrera contaba con todos sus jugadores pero la estrategia les fallo y el marcador quedo 8 a 2 a favor de Mobil.

En otro clásico que se jugó a las 6:00 pm , en la cancha número uno de estas instalaciones fue entre las escuadres de Iglú Sporting vs Spart Ingeniería, un Spart que venía derrotado de la jornada pasada y un iglú que viene jugando bien en las últimas jornadas de la mano de Isra, hoy sucumbió ante las jugadas rápidas y certeras del equipo de Spar Ingeniería; se logró esta victoria que lo posiciona en el cuarto escalafón general, de nuevo un equipo de Iglú que mostro ganas pero poca precisión al momento de ir al ataque, apostaban por la individualidad más que por el conjunto, y un Spart que con la mancuerna de los hermanos “Güero” y “Pepillo” desubicaron a la defensiva del Iglú, marcador final 5 a 2 a favor de Spar.

A los Galvancitos no le fue bien ahora pues el equipo de Paul, DAZA le receto 6 goles, los del Dep. Galván de la mano del “Manys” Galván no tuvieron la rapidez ni la contundencia de las partidos pasados, quizás el exceso de confianza hizo que este equipo este cayendo en un bache de malos resultados, y ni el tío mayor pueda hasta el momento enderezar a estos muchacho, que están dejando los primeros lugares.

Kloster vs The Scorpions FC, “Dani” y sus Scorpions lograron una victoria muy importante al vencer a los de Kloster, ahora a “Chucho” no le salieron bien las cosas y Scorpions nada más 7 goles vs 5 de Kloster un encuentro de 12 goles que podría decir otra cosas el marcador pero el claro dominio de Scorpions y las buenas marcas que hicieron a los delanteros de Kloster fue algo muy importante para el resultado que sacaron.

Ya se venía venir otra derrota de los de Pescadería Hidalgo, Tomas Roy viene a la baja junto con el “Capi Manys”, un equipo que tendrán que renovar de juhgadores, de lo contrario, no lograra calificar como lo hicieron la temporada pasada, Portugal que siempre intermitente ahora le resultaron las cosas y gana 3 a 2 a los de la Pescadería Hidalgo.

OTROS RESULTADOS

VENADITOS (1) 5 – 5 LA ROMA DEP. VAZQUEZ 9 – 1 CAHORROS AC

ATLETICO AUTOMA 2 – 3 PINTURAS PPG LA CUCARACHA 2 – 5 VERGEL FC

REAL ZAMESTA 3 – 5 HALCONES DEL DUERO VODKA JR 2 – 0 THE FOXERS FC