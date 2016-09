Mil 400 pesos costará trámite del testamento para familias

Martes , 6 de septiembre de 2016

-Campaña será ofrecida durante septiembre y octubre

-Piden dejar la apatía para no heredar problemas familiares

-Beneficiarios podrán ahorrar hasta mil 500 pesos si aprovechan la campaña



Oscar De La Rosa, Zamora

Un total de mil 400 pesos costará el trámite del testamento para las familias durante la campaña que será ofrecida durante los meses de septiembre y octubre en todas las notarías del estado. El objetivo es que centenas de núcleos aprovechen la oportunidad, tras institucionalizarse la campaña entre la Secretaría de Gobernación y la Dirección de Notarios de Michoacán.

“No se debe dejar en la apatía el cumplimiento del trámite; se heredan problemas. Hay quienes piensan que hacer el testamento equivale a una muerte segura y no debe ser así. Actuar de manera preventiva es accionar con responsabilidad porque finalmente se dejan cuentas claras entre los familiares”, puntualizaron notarios públicos.

Comentó que las familias podrán ahorrarse hasta mil 500 pesos si aprovechan la campaña del Mes del Testamento; generalmente la elaboración del documento tiene un costo que oscila en los 3 mil 500 pesos durante periodo ordinario.

Para hacer el testamento, es necesario que las personas estén en su pleno juicio para hacer un documento sin dificultades; de lo contrario son sujetos a un diagnóstico. El propósito es verificar que no se encuentren mal de sus facultades mentales para hacer su testamento; se requiere de la presencia de un testigo.

“Los notarios tenemos el compromiso de que el trámite sea efectuado en un marco de transparencia y que la distribución de los bienes sea conforme a la voluntad real del testador, no a los intereses particulares de algún miembro de la familia u otra persona que tenga relación con el propietario de los bienes a heredar”, aseguró.

Mencionó que durante el periodo de la campaña hace un promedio de 300 trámites del testamento; sin embargo, dijo que podría incrementar la cifra de existir un compromiso de la población para acudir a cumplir con el proceso durante este y próximo mes.



Numeraria

2 meses durará campaña del testamento