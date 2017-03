Michoacán no será rehén de grupos delincuenciales: Silvano Aureoles

· El Gobernador reconoce el valor, compromiso y desempeño de 6 elementos de la Policía Michoacán.



· Acude al pase de lista en el cuartel Valladolid.





Morelia, Michoacán, a 13 de marzo de 2017.- En Michoacán los cuerpos policiales han demostrado capacidad de reacción y efectividad en las tareas que desempeñan, destacó este lunes el Gobernador Constitucional, Silvano Aureoles Conejo, quien reconoció el valor y compromiso de los elementos que diariamente ponen en riesgo sus vidas para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía michoacana.



En la ceremonia cívica y pase de lista que se llevó a cabo en el cuartel Valladolid de la Secretaría de Seguridad Pública, el jefe del Poder Ejecutivo en la entidad, advirtió que el estado no será rehén de intereses particulares o grupos delincuenciales, por ello reiteró su compromiso para seguir trabajando por generar todas las condiciones de estabilidad social.



“Este estado con tantas virtudes, con tantas grandezas no puede ser rehén de intereses particulares o de grupos por muy legítimos que estos fueran, pero peor aún, es inaceptable ser rehén de los grupos delincuenciales, de los que vulneran la ley y lastiman a nuestras comunidades, a nuestra gente, de los que desprestigian a nuestro querido estado”, aseveró Aureoles Conejo.



El mandatario estatal reconoció y agradeció el trabajo realizado de todos los elementos de la SSP, al resaltar que atender el tema de seguridad es fundamental para alcanzar el desarrollo que Michoacán merece.



Por ello, reiteró su compromiso con todas las corporaciones policíacas para generarles todas las condiciones laborales necesarias para que desempeñen mejor su trabajo, con salarios y prestaciones dignas, uniformes, equipo e instalaciones adecuadas para hacerle frente a su trabajo diario y a su vez, sacar adelante a sus familias.



“Que no les quede duda que trabajaremos para lograr ser la mejor Policía del País”, destacó el Gobernador michoacano.



Mientras que el secretario de Seguridad Pública en la entidad, Juan Bernardo Corona Martínez, dijo estar convencido que poniendo el ejemplo de honestidad, disciplina y lealtad, tendrán el respaldo de la sociedad para recobrar la confianza de los cuerpos policiales, siempre trabajando al máximo de sus capacidades con acciones de capacitación y adiestramiento permanente.



El funcionario estatal resaltó que la seguridad de Michoacán lo es todo para la presente administración que encabeza Silvano Aureoles Conejo.



En la ceremonia, el subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta solicitó el pase de lista sin novedades de cada uno de los sectores de Guardia, Proximidad, Lacustre, Tránsito y Movilidad, Escuadrón Motociclista, Comandancia Básica, Coordinación General de Regiones, Unidad Canina, Agrupamiento Ciclista, Unidad Ambiental, Unidad Montada y Agrupamiento mixto del Grupo de Operaciones Especiales.



Así como Peritos, Ordenamientos Judiciales, Banda de Guerra, Escolta y Motos de reacción.



Posteriormente, el Gobernador y las autoridades presentes otorgaron seis reconocimientos por su destacada labor y compromiso a los elementos de la Policía Michoacán, Luis Ángel Barrios Ramírez, Iván Benítez Mendiola, Gustavo Sánchez Bautista, José Manuel Aguilar Moreno, Ángel Moreno Zamora y Miguel Alejandro López Espino.



En el evento también estuvieron presentes el comandante Fidel Ortiz Barragán, director de Seguridad Pública en el estado; el comisario Jorge Alvarado Serrato, director de Tránsito y Movilidad en el estado, además de alumnos de la escuela primaria “Antonio Barbosa Heldt”.