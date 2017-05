-Deben quedar en manos de talleres mecánicos

Elena Rojas, Zamora

Michoacán no está preparado para la instalación de verificentros debido a las condiciones económicas que prevalecen, pues más del 50 por ciento del parque vehicular son obsoletos, vehículos con más de 10 años de uso.

Éstos representarían un importante desembolso económico para los automovilistas cuyas unidades provocan contaminación del aire, porque no han recibido un servicio de afinación, aunado al gasto extra que implica el mantenimiento, combustible y adquisición de refacciones para las unidades, señaló Manuel Castañeda Vega, presidente de la unión de talleres mecánicos especializados de Michoacán A.C .

Sin embargo admitió que los verificentros son necesarios a fin de regular las emisiones de contaminantes de los vehículos, desde carbonos, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. No obstante señaló, “no estamos de acuerdo en cómo maneja sus reglas la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático (SEMARNACC), instancia reguladora de los verificentros, pues pretende dar las concesiones a particulares, gente que no tiene nada que ver con el gremio automotriz, sólo por amiguismos o compadrazgos“.

Añadió, “la pugna que tenemos es que las concesiones se autoricen a gente que estamos y conocemos del ramo automotriz, porque sabemos realmente que es lo que está pasando con el vehículo”.

Señaló que en estados como Jalisco sí se autorizan las concesiones en los talleres automotrices, por lo que, dijo, “se trata de un estado más democrático”.

Así lo expresó luego de las declaraciones que se emitieran a través de este medio donde se informó sobre la posibilidad de instalar un verificentro vehicular en el municipio.

Indicó que en la actualidad no se requieren de equipos muy sofisticados para la verificación, basta contar con el scanner que maneje la norma OBD2, “esta norma el fabricante ya la entrega en el carro, son sensores que están monitoreando a las partes que contaminan más”.

Sin embargo, dijo, el problema de verificación tiene su origen principalmente en la mala calidad de las gasolinas que tenemos en México, “por tanto los verificentros son para hacer negocio, donde van a obligar a los automovilistas al desembolso económico. Inclusive en el estado de México hay problemas serios para que incluso carros del año pasen verificación, debido al combustible de mala calidad”.

“En ese sentido, el gobierno federal tiene mucho que hacer para entregarnos combustibles que sean menos contaminantes al medio ambiente y menos agresivos”, citó.

Añadió, “no estamos en contra de los verificentros, pero el día que se vayan a instalar nos tomen en cuenta a nosotros, como gremio que sabemos reparar autos, y que además las reglas de las Semarnacc sean claras”.

Indicó que incluso se informó que se pondrá en cintura a vehículos del trasporte público que contaminan en exceso, “las reparaciones de por sí son caras así como las refacciones: llantas, combustibles, etc. El hecho de que no vayan a pasar la verificación les implicará un desembolso económico y no estamos preparados para ello”, finalizó.



Numeraria

3 mil 500 talleres mecánicos automotrices en Michoacán aglutina Unión

276 talleres son de esta región en Zamora, Jacona, Zacapu, Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo y La Piedad

0 verificentros en el estado