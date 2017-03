Michoacán debe buscar otras opciones para exportación de productos agrícolas

-Necesario garantizar base laboral para evitar afectaciones a familias

-Apostarán a generar empleos formales y garantías a personas empleadas

-La Entidad genera más de 35 mil empleos, supera a Guanajuato en ese rubro



Oscar De La Rosa, Zamora

“Michoacán debe buscar otras opciones para la exportación de productos agrícolas, no sólo por mantener esta actividad primaria, sino porque también es la base de miles de fuentes de empleo en la Entidad, de las que dependen familias para subsistir y tener una calidad de vida aceptable”, puntualizó Antonio Soto Sánchez, secretario de desarrollo económico (SEDECO).

Comentó que la región de Zamora se mantiene como el tercer lugar en lo que respecta a la producción de fresa a nivel mundial. El primer lugar lo ocupa China y en segundo se ubica Estados Unidos, por lo que consideró que se debe aprovechar ese potencial para obtener resultados favorables.

“Es momento de comprender que Estados Unidos no es la única opción para que podamos exportar el producto; es necesario que busquemos mercados asiáticos y otras opciones para que se mantenga un consumo importante de la frutilla”, consideró.

Mencionó que México tiene afectaciones en el precio de la fresa cuando se junta la producción de Estados Unidos. El problema en el valor de frutilla se registra durante un lapso de 2 meses y es otra de las causas importantes por las que se deben tocar las puertas en otros lugares, donde el producto sea innovador y se pague a buen precio.

Aseguró que una ventaja es que las políticas implementadas por Donald Trump no han perjudicado a la producción agrícola de México; una muestra de ello es que el aguacate y la zarzamora continúan con la generación de recursos proyectada por los productores de los cultivos, lo cual permite fortalecer la economía de la Entidad.

En otro orden de ideas, informó que fueron generados 2 mil 500 empleos durante los dos primeros meses del año, lo cual pone a Michoacán a la vanguardia en el cumplimiento de ese objetivo para mejorar las condiciones de las familias locales.

“Esa cifra nos permitirá rebasar la meta generada durante el año pasado en la que producimos 35 mil 900 empleos; comparado con Guanajuato generamos más en la Entidad, debido a que hemos hecho un buen aprovechamiento de los recursos que tenemos al alcance”, mencionó.

Finalmente agregó que para mantener esas expectativas continuarán con la vinculación laboral con diferentes empresas, además de trabajar en el fomento al autoempleo como opción principal para que se generen nuevas opciones de empleo que permitan a las familias depender de sí mismas.



Numeraria

3 países son los principales productores de fresa

2 meses disminuye precio de fresa mexicana