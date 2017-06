Michoacán avanza a pasos firmes; no habrá retorno a inestabilidad: Silvano Aureoles

· El Gobernador del Estado y el Presidente Enrique Peña Nieto, encabezan ceremonia por el Día de la Marina Nacional.



· Coordinación entre Gobierno y Federación ha permitido el resguardo y seguridad de la Costa Michoacana, destaca Aureoles Conejo.



· Reconocen Silvano Aureoles y Enrique Peña el esfuerzo de los elementos de la Secretaría de la Marina.



Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 1 de junio de 2017.-En Michoacán estamos avanzando a pasos firmes, con la certidumbre de que no habrá retorno a la inestabilidad; todo ello gracias al respaldo y acompañamiento que nos ha brindado la Federación a través de sus diversas instancias de seguridad; afirmó el Gobernador Constitucional, Silvano Aureoles Conejo, al encabezar con el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, el Día de la Marina Nacional en este Puerto michoacano.



En presencia también del secretario de la Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, así como de gran parte del Gabinete Federal, el mandatario estatal destacó que esa fórmula de coordinación entre los tres órdenes de Gobierno ha permitido grandes avances, entre ellos la instalación de tres estaciones navales a lo largo de la Costa que permiten articular las acciones y reforzarlas en cada uno de estos centros, incrementando la seguridad de los y las michoacanas.



Aureoles Conejo dijo que otro claro ejemplo de acompañamiento de la Federación es la promulgación de las leyes para el establecimiento de las Zonas Económicas Especiales en el Puerto de Lázaro Cárdenas, en la búsqueda primordial de detonar el desarrollo económico y social no únicamente en Michoacán, sino en todo el país.



“Reitero la voluntad de mi gobierno para seguir fortaleciendo la colaboración y coordinación institucional en la construcción de una sociedad con paz y tranquilidad”, manifestó.



Asimismo, reconoció y felicitó el esfuerzo de los y las integrantes de la Marina Nacional, mismos que han sido ejemplo de las instituciones del Estado Mexicano actuando con integridad y patriotismo, representando dignamente a las y los mexicanos y que además comprometen a los gobiernos a no cesar en la tarea de gobernar bajo principios de justicia e igualdad.



“No podemos concebir una nación soberana, democrática y libre sin la legalidad, pero sobre todo, sin la lealtad y la nobleza que han demostrado nuestras Fuerzas Armadas”, acotó.



El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aplaudió el esfuerzo que hacen los elementos de la Marina desde Michoacán, quienes también coadyuvan en el refuerzo de la seguridad, en garantía del Estado de Derecho.



Afirmó que la Marina aporta directamente al desarrollo portuario, brindando las condiciones para la detonación de estos y adelantó que este año se duplicarán las acciones para fortalecer estas instituciones, entre ellas la capacidad de los puertos.



El titular de la Secretaría de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz afirmó que estos 75 años de la institucionalización de la Marina Armada de México, han sido de logros y retos, los que con valentía han asumido cada uno de lo elementos, quienes también hacen que el turismo se mantenga e incremente en estas zonas, gracias a la confianza que les brindan a las y los ciudadanos y que con esfuerzo se han ganado.



Apuntó que en el año 2012 los puertos, incluyendo el de Lázaro Cárdenas, movían 260 millones de toneladas, cantidad que a la fecha se ha superado hasta en 400 millones de toneladas, coincidiendo con la instrucción del Titular del Ejecutivo Federal de duplicar la capacidad de los mismos, para lograr la meta de movilizar más de 500 millones de toneladas para 2018.



En el marco de esta gira de trabajo, los titulares del Poder Ejecutivo del estado y del país, también encabezaron la ceremonia solemne en la mar de evocación a los marinos caídos, quienes con valentía coadyuvaron a resguardar la seguridad interior y defensa exterior de la nación, asegurando la integridad de las y los mexicanos, además, realizaron el depósito de ofrenda floral en alta mar, con la intención de recordar a quienes dieron lucha hasta el último momento, sacrificando su vida para garantizar la de otros.



La ofrenda floral fue arrojada desde el Buque Usumacinta A-412, mismo que es utilizado por los marinos para apoyar a la ciudadanía en desastres naturales, el traslado de vehículos, maquinaria, ayuda humanitaria, sismos y apoyos en los momentos más necesitados hacia el extranjero.



Peña Nieto y Aureoles Conejo presidieron el abanderamiento de arranque de dos buques remolcadores construidos por la Secretaría de la Marina: Mextug Lerma y Balsas Duero, mismos que ya entrarán en función para coadyuvar en las arduas tareas que realizan los elementos en esta zona.



En la ceremonia del 75 aniversario de la Marina Mexicana, también asistió el Secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda; el titular de la Secretaría de Educación Pública y representante de la Federación en Michoacán, Aurelio Nuño Mayer; el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, así como los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial del estado y del país, gran parte del Gabinete Estatal y Federal, autoridades militares, municipales e integrantes de la Marina y la Administración Portuaria Integral.