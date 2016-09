Mi objetivo más importante, construir un mejor futuro para Michoacán: Silvano Aureoles

Lunes , 19 de septiembre de 2016



· Presenta Gobernador mensaje alusivo al Primer Informe de Gobierno.



· Aureoles Conejo dejó en claro que este primer año de Gobierno marca el punto del no regreso.



Morelia

La meta es superior a todos nosotros; la meta es que juntos, con nuestras diferencias, pero sobre todo con nuestras coincidencias, sigamos trabajando, edificando y construyendo un mejor Michoacán, expresó el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo en el marco del mensaje alusivo al Primer Informe de Gobierno.



Con la presencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien acudió con la representación del Presidente Enrique Peña Nieto, Silvano Aureoles aseguró que este primer año de Gobierno “marca el punto del no regreso”.



“No hay en mi vida objetivo más importante que construir un mejor futuro para Michoacán”.



De igual manera, aseguró que cada uno de los retos que tiene Michoacán se enfrenta junto con el Gobierno Federal. “Mi Gobierno no confunde la dignidad con la vanidad, ni mucho menos la dignidad con la mezquindad, lo verdaderamente importante es sacar adelante a Michoacán”, trabajo que también se realiza gracias a la relación respetuosa y estrecha con los Poderes Legislativo y Judicial, además de los presidentes municipales.



Con el acompañamiento de la mitad de los Gobernadores del país y secretarios de Gobierno de diversas entidades, presidentes municipales, así como de su madre, sus hijas Sofía y Elizabeth, además de sus hermanos, el mandatario michoacano se comprometió a seguir trabajando los siete días de la semana, con entrega, pasión y energía.



En el majestuoso Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo, el Gobernador del Estado, agregó que “nuestro esfuerzo ha estado encaminado a poner la casa en orden, para imponer el Estado de Derecho; garantizar la seguridad pública; fortalecer las instituciones; sanear las finanzas; mejorar el sistema educativo; restaurar el tejido social; y construir consensos en beneficio de Michoacán”.



Aseguró que asumió la gubernatura con el compromiso de construir juntos un Michoacán más justo, digno y próspero para todos, donde las michoacanas y michoacanos sean protagonistas y no espectadores de su destino, donde el camino sea incluyente y la diversidad de voces enriquezcan la unidad y visión del nuevo Michoacán.



Por lo que se ha emprendido la tarea de rescatar a la entidad y con resultados, darle el sitio que merece en la historia. “No permitiremos que la misión se desvíe. No permitiremos que los que no quieren a Michoacán decidan. No permitiremos que la corrupción y la impunidad regresen. No permitiremos que Michoacán sea para unos cuantos. Michoacán es de todos y para todos”.



Ante ello manifestó que la tranquilidad, la estabilidad y el desarrollo de Michoacán, dependen de la capacidad de dialogar para llegar a acuerdos sólidos, para generar el entendimiento mutuo y la concordancia de objetivos entre todos.



Desde el primer día, dijo que la administración que dirige reconoció que los retos que la entidad requieren soluciones multidimensionales, por lo que se inició un proceso de planeación estratégica, priorizando la atención a lo realmente importante, lo que dio como resultado el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021, mediante una amplia consulta pública a través de 10 foros, en cada una de las regiones del estado y dos más en Chicago y Los Ángeles, en los Estados Unidos de América.



Así, el Gobierno del Estado se centra 50 programas y proyectos estratégicos, en lugar de los más de 800 que se operaban al inicio de esta administración, por lo que, con base en el diagnóstico realizado, se determinaron tres ejes de gobernanza: Finanzas Sanas, Seguridad Pública y Educación de Calidad.



Al referirse al tema financiero, precisó que, gracias a la gestión de recursos adicionales, – el déficit presupuestado de 5 mil 100 millones de pesos para el ejercicio 2015 – 2021, en el último trimestre se redujo en más del 60 por ciento, además de lograr apoyos extraordinarios para los municipios. De igual manera, el manejo responsable de las finanzas estatales, contribuyó a que la calificadora internacional HR Ratings, mejorara la evaluación de riesgo del estado, pasando de negativa a estable al día de hoy.



En seguridad pública, precisó que Michoacán retomó su responsabilidad de brindar la paz y seguridad a sus ciudadanos, ya que, en febrero de 2016, además de que se oficializó la conformación de un solo cuerpo: la Policía Michoacán, integrada por 7 mil elementos quienes deben cumplir procesos de acreditación y evaluación constante.



Con respecto al tema de la educación, Aureoles Conejo indicó se emprendieron acciones para transformar este rubro, por lo que implementó un ambicioso e histórico plan de inversión en infraestructura educativa, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública Federal. En este programa se destinaron más de mil 800 millones de pesos, para construir, rehabilitar y equipar, en los próximos años, al menos el 60 por ciento del total de los planteles.



De igual manera, se puso en marcha el programa Beca Futuro, con el que se han beneficiado a 34 mil estudiantes en el ciclo 2015-2016, cifra que se esperan duplicar en el actual periodo escolar.



Asimismo, informó que, en este primer año, se han ejecutado mil 822 obras de infraestructura en materia de salud, educación, agua y comunicaciones, con una inversión de más de 3 mil 728 millones de pesos, cifra que duplica la ejercida en este rubro, el año anterior.



Detalló que desde el inicio de este año se han puesto en marcha diversos programas, como son: Sí Alimenta, Un Comienzo DIFerente, Avanza DIFerente, Palabra de Mujer, así como la construcción de Ciudad de las Mujeres en Múgica y en Huetamo, y la firma de colaboración con FONHAPO, por 100 millones de pesos que se destinan a la construcción de casas, ampliaciones o mejoramientos, en beneficio de familias en situación de pobreza patrimonial. Estos esquemas, dijo apoyan a los sectores de la población más vulnerables.



Hizo énfasis en el trabajo que se realiza en las comunidades de Cenobio Moreno, en Apatzingán; Úspero en Parácuaro, y Pinzándaro, en Buenavista Tomatlán, donde en los últimos meses y en estrecha coordinación con la federación, se implementó el programa de Comunidad Modelo.



Finalmente, a los colaboradores del Gabinete y a los servidores públicos del Gobierno del Estado, les agradeció su dedicación y entrega a lo largo de este año de trabajo y los invitó a redoblar el empeño a fin de entregar buenas cuentas a los ciudadanos, “pues son ellos, quienes proveen nuestro sustento y nos obligan, por virtud de su mandato, a conducir la vida pública con probidad y honradez”.



Asistieron los gobernadores de Campeche, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tabasco, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, José Ignacio Peralta Sánchez, Eruviel Ávila Villegas, Miguel Márquez Márquez, Héctor Astudillo Flores, Omar Fayad Meneses, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Rafael Moreno Valle y Arturo Núñez Jiménez, respectivamente.



El gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; el gobernador electo de Puebla, José Antonio Gali Fayad; el secretario de Gobierno y representante personal del gobernador del estado de Baja California Sur, Álvaro de la Peña Angulo; el secretario del Trabajo y representante personal del Gobernador de Yucatán, Martín Enrique Castillo; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, Marco Antonio Flores Negrete; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Pascual Sigala Páez; el comandante de la XII Región Militar y mando especial para la seguridad en Michoacán, Pedro Felipe Gurrola Ramírez; el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinoza.



Así como ex gobernadores, senadores, magistrados y representantes del Poder Judicial, diputados federales y locales, gabinete legal y ampliado, mandos militares, delegados federales, presidentes municipales, líderes eclesiásticos, líderes empresariales, representantes de los partidos políticos, directivos de los medios de comunicación.