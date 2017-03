Mi Gobierno, aliado de la igualdad entre mujeres y hombres: Silvano Aureoles

· Con voluntad, responsabilidad y compromiso se trabaja para alcanzar la equidad de género.



· El titular del Ejecutivo estatal alza la voz para rechazar y condenar todo acto de violencia contra las mujeres.



Morelia

Con voluntad, responsabilidad y compromiso, alcanzaremos las condiciones de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sostuvo este lunes el Gobernador Constitucional, Silvano Aureoles Conejo, al inaugurar el Encuentro Estatal con las Instancias Municipales de la Mujer, en la capital michoacana.



En el marco del arranque de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, el jefe del Poder Ejecutivo en la entidad alzó la voz para rechazar y condenar todo tipo de acto de violencia contra este sector de la población, al advertir que no tolerará hechos de este tipo y asegurar que ningún delito en contra de las mujeres quedará impune.



“Como Gobierno es nuestro compromiso y deber generar las condiciones para la inclusión y para el respeto pleno de los derechos de las mujeres, esto es una convicción personal y estoy seguro que la mayoría de mis compañeras y compañeros en el Gobierno la comparten y así debemos asumirla; como autoridades estamos obligados a generar las condiciones de inclusión para todas y para todos”, destacó el mandatario estatal.



Aunque resaltó que mucho se ha avanzado en el posicionamiento y empoderamiento de las mujeres en la vida política, económica y social, Aureoles Conejo reconoció que aún falta mucho por hacer, por lo que se requieren impulsar las políticas públicas necesarias en materia de inclusión, respeto e igualdad de derechos, empezando desde el hogar, donde lamentablemente se originan los problemas de violencia y desigualdad.



El Gobernador michoacano no desconoció los actos violentos que se han suscitado en contra de las mujeres en la entidad al expresar su total indignación y reconocer que no ha sido fácil avanzar en el tema de la alerta de género que se declaró en 14 municipios del estado, sin embargo rechazó categóricamente el feminicidio y advirtió que la administración a su cargo no tolerará este tipo de delitos.



Por su parte, la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Fabiola Alanís Sámano, agradeció al Gobernador Silvano Aureoles todo el apoyo decidido al sector femenil de la entidad.



La funcionaria estatal subrayó que: “No ha sido fácil asumir el desafiante reto de atender a las mujeres de la entidad y encontrarse en cada comunidad, en cada barrio, en cada tenencia, en cada sector con una respuesta posible a problemas como la violencia, el desempleo y la exclusión social, por eso estamos trabajando y tenemos presencia en los 113 municipios del estado para atender sus necesidades”.



Alanís Sámano dijo estar convencida en que la presente administración que encabeza Aureoles Conejo ha avanzado sustancialmente en visibilizar a las mujeres como sujetos sociales de derecho a la igualdad, a la justicia social y a la libertad.



Por ello recordó que para el beneficio de este sector de la población, Michoacán es el primer estado que cuenta con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer, además de las Unidades de Igualdad Sustantiva en cada una de las dependencias estatales y la consolidación de las instancias municipales.



Además del trabajo que desempeña el Sistema Estatal para la Atención, Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia, el incremento en casi el 50 por ciento del presupuesto destinado a la Seimujer, la construcción de dos Ciudades de la Mujer que se inaugurarán este año, y de manera central, la implementación y el éxito que ha tenido el programa Palabra de Mujer beneficiando con créditos a miles de madres solteras jefas de familia.



La presidenta de la comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, Socorro de la Luz Quintana León señaló que “nos encontramos ante la gran oportunidad de coadyuvar en la generación de leyes y políticas públicas que permitan caminar hacia la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en el Congreso del Estado hay la sensibilidad de sumarnos a la propuesta para realizar estos cambios”.

El Gobernador y las autoridades asistentes, entregaron reconocimientos a las y los técnicos de las Unidades de Igualdad Sustantiva (UNIS) por el diplomado que cursaron en Políticas Públicas por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y el Gobierno de Michoacán.



En este evento también asistieron María Alejandra Pérez González, presidenta sustituta del Poder Judicial del Estado; Adrián López Solís, secretario de Gobierno; Pascual Sigala Páez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Adriana Hernández Iñiguez, diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local; Rocío Beamonte Romero, directora estatal del Sistema DIF Estatal.



Así como José Martín Godoy Castro, procurador de Justicia en Michoacán; Juan Bernardo Corona Martínez, secretario de Seguridad Pública; la secretaria de Cultura, Silvia Figueroa Zamudio y la coordinadora general de Comunicación Social, Julieta López Bautista; el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González; la secretaria de Contraloría, Silvia Estrada Esquivel; el secretario de Educación, Alberto Frutis Solís; el síndico municipal de Morelia, Fabio Sixtos Rangel y como invitada especial la conferencista Sara Sefcovich.