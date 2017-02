México requiere creación de un frente de coaliciones equilibradas: Silvano Aureoles

El Gobernador de Michoacán, asistió a la presentación del libro “La infidelidad ciudadana a la Partidocracia: Elecciones Municipales en Michoacán”.



• También comentó el texto el diputado federal, Jesús Zambrano Grijalva.



Morelia

En México debemos transitar hacia un nuevo régimen para avanzar en una verdadera democracia, con la construcción de un gran frente con coaliciones equilibradas donde haya cabida para todos, así lo destacó el Gobernador Constitucional, Silvano Aureoles Conejo, durante la presentación del libro “La infidelidad ciudadana a la Partidocracia: Elecciones Municipales en Michoacán” de la autoría de Edgar Hugo Rojas Figueroa, director del Instituto de Profesionalización de la Procuraduría General de Justicia del Estado.



“En los tiempos actuales, los partidos, los políticos y los propios gobiernos han ido perdiendo la credibilidad y el interés de los ciudadanos; no es mala la alternancia, siempre y cuando cumplan con las expectativas de la gente”, pronunció el mandatario estatal.



Dicho texto también fue comentado por el diputado federal, Jesús Zambrano Grijalva, quien consideró que la infidelidad en la política y de pertenencia a ese viejo esquema de partido es más bien el despertar ciudadano, de la toma de conciencia sobre el ejercicio de la libertad de los electores, cuando han empezado a aprender que pueden premiar o castigar con su voto a los gobiernos.



Ante esta opinión, el mandatario Aureoles Conejo reconoció la necesidad de replantear “si lo que tenemos funciona o si tenemos que transitar hacia un nuevo régimen en donde estamos hablando de construir un gran frente que permite ofrecer alternativas hacia adelante, porque yo no creo -igual que Zambrano-, en los iluminados, en los caudillos, en los que tienen la verdad absoluta, en aquellos que con una simpleza dicen no se preocupen, ya va cambiar, ya viene un gobierno bueno, como si el tema dependiera de uno”.



Por tal motivo, el gobernador michoacano señaló que ante el desencanto de los ciudadanos, se requiere hacer un gran frente que incluya no sólo a personajes políticos, sino también con la participación de figuras ciudadanas auténticas, no de las que buscan la oportunidad para responder a cuestiones de carácter personal.



Advirtió que México exige gobiernos compartidos o gobiernos de una verdadera coalición, “no coaliciones o alianzas para que gane un partido o un candidato y luego cada quien por su lado, tiene que haber un nuevo andamiaje jurídico, institucional, para que ese compromiso que se expresa en periodos electorales o en campaña, sea obligatorio a la hora del ejercicio de gobierno”.



Además, destacó que se debe fortalecer la educación cívica, para dejar en claro los derechos y obligaciones de los ciudadanos, así como el tema de la profesionalización de los políticos para evitar improvisaciones.



Mientras que el legislador federal, Jesús Zambrano, destacó que en México la verdadera competencia electoral surgió en 1988 con el surgimiento de la izquierda en el país y gracias a esta revolución democrática y a los cambios legales e institucionales, fue que se llegó a la alternancia en el 2000 cuando fue derrotado el PRI con el fenómeno Fox.



“Hoy estamos ante la gran oportunidad de crear los escenarios necesarios para transitar hacia la verdadera democracia para el 2018, ya que el PRD tiene cartas fuertes como aspirantes a la Presidencia de la República como es el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; el Jefe de Gobierno Capitalino, Miguel Ángel Mancera o el mandatario de Morelos, Graco Ramírez”, resaltó Zambrano Grijalva.



El autor del libro, Hugo Rojas, agradeció la presencia del mandatario michoacano y del legislador perredista, tras destacar que el texto “La infidelidad ciudadana a la Partidocracia: Elecciones Municipales en Michoacán”, hace un recorrido sociológico, constitucional y electoral de todas las elecciones recientes de la entidad, donde la ciudadanía puede cambiar de elección al momento de emitir su voto, ya que “el pueblo michoacano es crítico, propositivo y punta de lanza a nivel nacional de los temas electorales”.



También atestiguaron la presentación de este libro, el académico Miguel Ángel Medina Romero, así como funcionarios del Gobierno del Estado y alumnos de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.