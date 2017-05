México necesita un cambio; el PRD debe encabezarlo: Silvano Aureoles

· El militante fundador del Sol Azteca hace un llamado a la unidad, a pensar en fortalecer al partido desde su interior, antes que levantar las banderas de otros institutos políticos.



· Michoacán, el estado más perredista del País, destaca al encabezar, junto con la dirigencia estatal, el acto por el 28 aniversario de la fundación del partido



Morelia

El militante fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Silvano Aureoles Conejo, convocó hoy a la militancia en el País a dejar los pleitos estériles y a continuar siendo el principal factor de cambio en México, de cara a la elección presidencial del 2018.



“No nos distraigamos en pleitos estériles ni descalificaciones. La ruta está marcada y ese proyecto se llama PRD. Nosotros aquí estamos, aquí seguimos; los que se fueron son otros y nosotros aquí seguimos dándole a la batalla y cuidando lo que tanto nos ha costado”, expresó durante la conmemoración del 28 aniversario del PRD, celebrado en esta ciudad.



En este marco, resaltó que Michoacán es el estado más perredista del país, pues aquí nació el PRD, es la cuna de este partido, como ha sido cuna de los grandes cambios de la nación, y es aquí donde surgió el movimiento democrático que permitió la alternancia política del país.



Ante representantes de los Comités Ejecutivo Nacional y Estatal del instituto político, sostuvo que a casi tres décadas de distancia las causas que dieron origen al PRD para la construcción de un proyecto distinto de país siguen vigentes, y que el de la Revolución Democrática es y ha sido el principal promotor de los cambios de México, defensor de derechos y libertades.



Silvano Aureoles enfatizó que es urgente y necesario un cambio en el régimen presidencialista que tiene esta nación, un régimen agotado que ya no representa la aspiración y deseos de la mayoría de los mexicanos y mexicanas.



Por ello, ante miles de militantes del Sol Azteca y simpatizantes, quien desde su juventud enarboló al PRD aseguró que éste proyecto hoy sigue más vigente que nunca y decidirá quién gobierna México a partir del 2018.



Es así como Silvano Aureoles hizo un llamado a la unidad, a pensar en fortalecer desde su interior al PRD, antes que levantar las banderas de otros organismos políticos.



“Solo unidos vamos a lograr el anhelo y sueño de cambiar de fondo este país porque tenemos un proyecto de transformación de México y representamos lo mejor del pensamiento progresista y de izquierda de México. Somos el partido más importante y con la mayor solidez de la izquierda en México”, apuntó.



Al recordar que cientos, quizá miles de vidas se perdieron en la defensa del proyecto de izquierda que representa el PRD, Silvano Aureoles también pidió a sus correligionarios no titubear ni perder la confianza en el Sol Azteca.



Finalmente, tras reconocer que se siente inmensamente orgulloso de ser militante fundador de este instituto político, el también Gobernador de Michoacán conminó a impulsar al PRD como una alternativa para la juventud del estado del país, que las nuevas generaciones encuentren en él respuesta a sus inquietudes y la defensa de sus ideales.



Al hacer uso de la palabra, el presidente del Comité Directivo Estatal del Sol Azteca, Carlos Torres Piña, manifestó que como militantes del Partido de la Revolución Democrática “es nuestra responsabilidad que el PRD sea un instrumento útil y fuerte para la transformación social, enfocado en la construcción de plataforma política progresista que aglutine a tantos ciudadanos y agendas como sea posible”.



Aseveró que es menester entender al Sol Azteca como parte fundamental en construcción de los logros del país y desde Michoacán, alzar la voz para decir que la fuerza es del PRD.



“Michoacán es la fuerza del partido, que el PRD desde Michoacán siga dando la muestra”.



Con la representación del Comité Ejecutivo Nacional, el secretario de Asuntos Municipales y Desarrollo Regional, Carlos Sotelo García, señaló que estos 28 años son propicios para recalcar que es necesario ir en unidad por la izquierda contra los neoliberales.



“Quiero reconocer que sí hay PRD y desde Michoacán se manda el mensaje al país que este proyecto sigue de pie, vamos a superar los errores cometidos y vamos a hacer que el PRD expulse a los neoliberales”.



Durante este evento conmemorativo se contó con la presencia del secretario general del PRD en Michoacán, Antonio García Conejo; las y los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, así como ex presidentes del partido, presidentes municipales y militantes de todas las regiones de la entidad.