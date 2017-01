Mexicanos debemos tomar en consideración tonterías de Donald Trump

-Consideró Vicente Fox al opinar que afectarán severamente si llega a cumplirlas

-Pidió al Congreso de la Unión pronunciarse en contra del pago del muro



Oscar De La Rosa, Zamora

“Los mexicanos debemos tomar en consideración las tonterías dichas por Donald Trump porque nos afectarán severamente si llega a cumplir cada una de ellas; sin embargo, México es mucho más grande y tiene con qué salir adelante; tenemos tiempo para prepararnos y hacer frente a la política exterior”, puntualizó Vicente Fox Quesada, ex presidente de México, en una entrevista ofrecida a los medios de comunicación.

Pidió a los diputados federales a hacer una declaratoria contundente de que México por ningún motivo va a pagar por un muro, para acabar con sus equivocaciones y amenazas. De igual manera invitó a las instituciones académicas y diferentes organismos para que se organicen y hagan propuestas para contrarrestar los efectos de las propuestas de Trump.

“Este ogro que espanta, con un copete güero como pelo de elote, no es un líder compasivo. No piensa en el bien de los demás; es egoísta, negativo y por consecuencia no va a llegar lejos con su proyecto de gobierno”, subrayó.

Consideró que sus propuestas van contra la historia, economía, sus vecinos y socios, por lo que el futuro se encuentra en manos de los mexicanos y no de lo que haga o deje de hacer el presidente electo de los Estados Unidos.

“Confío en que el acuerdo de libre comercio del NAFTA (Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte) continuará y se pueda fortalecer; para lograrlo, los mexicanos tenemos en nuestras manos la solución y no dejar que la determinación quede en manos de un solo hombre con falta de liderazgo y visión”, enfatizó.

Al finalizar dijo que está del lado de los mexicanos la obligación de actuar, pese a que ha pasado mucho tiempo para solucionar este conflicto en tiempo y forma, debido a que el Gobierno Federal no ha hecho nada en el asunto; sin embargo, consideró que es tiempo de trabajar con decisión y construir un poderoso sector empresarial que sea exportador, que genere empleos y sea una base productiva importante.



Numeraria

2000 a 2006 fue presidente de México Vicente Fox

1er ejecutivo federal de un partido diferente al PRI