Mes del testamento se alargará hasta octubre

Viernes , 30 de septiembre de 2016

-Campaña no ha correspondido a expectativas en notarias

-Lo atribuyen a la apatía y falta de recursos económicos en la población

-La única herencia sin el documento son problemas legales y disputas, notario

Oscar De La Rosa, Zamora

El mes del testamento será alargado hasta el mes de octubre, para las personas que por alguna razón no acudieron a realizar su trámite a las notarías locales. La respuesta no ha correspondido a las expectativas trazadas por los titulares de esas oficinas, ya que los trámites registrados apenas alcanza el 50 por ciento de lo consumado el año anterior.

“La falta de respuesta obedece a factores como la apatía entre las personas para consumar el trámite y la falta de recursos económicos entre la población. Por ello es que tendrán disponible el mes de octubre para acudir a solicitar el documento”, señalan notarios públicos.

Aseguró que la única herencia sin el documento son problemas de carácter legal y lo más lamentable es que ocurren entre familiares. La recomendación es dejar hecho el testamento para que se evite un desgaste afectivo, emocional y económico entre las familias.

“Lo único que puede ocurrir al no dejar bienes testados es que se distribuyan en forma equitativa entre los miembros de la familia; sin embargo, aun así existen las disputas entre hermanos o cualquier otro parentesco con el difunto, de allí la importancia de llevar a cabo el trámite”, explicó.

El costo del testamento es de mil 500 pesos durante el mes que resta de promoción. Las familias se ahorran casi el 50 por ciento de lo que el documento cuesta durante el periodo ordinario, de manera que es una carga económica importante.

“Las personas deben entender que hacer el documento no es sinónimo de muerte. Es una de las causas por las que dejan a la deriva el cumplimiento del trámite; por el contrario, significa tener un alto sentido de responsabilidad para dejar cuentas claras en el caso de una contingencia”, finalizó.

Numeraria

-1 500 pesos cuesta el trámite del testamento

-30 días concurrieron desde que inició la campaña