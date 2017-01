Mermarán fuentes de empleo en el sector restaurantero

-Lo atribuyen a la crisis económica que afrontan empresarios

-Aumento de insumos y alimentos la causa principal

-Medida evitará cierre de establecimientos en la localidad

Oscar De La Rosa, Zamora

Mermarán las fuentes de empleo en el sector restaurantero. Estiman que puede haber un recorte del 50 por ciento en los establecimientos como consecuencia de la crisis económica que afrontan los empresarios, que se generó desde principios del año como consecuencia del aumento en insumos y alimentos que se ocupan para el proceso de elaboración de platillos.

“A partir de la aplicación del gasolinazo, vino el incremento de precios en alimentos de la canasta básica que utilizamos en el proceso productivo. Los primeros efectos se resintieron en verduras que son hasta 10 por ciento más caras y otros en la tarifa de productos de cocina que usamos para la elaboración de platillos”, puntualizó Jorge Armando Su Su, presidente de la asociación de restauranteros de esta localidad.

Comentó que actualmente los restaurantes tienen un promedio de 5 a 6 empleados en la parte de atención a los clientes, de los que habrá algunos que podrían quedar fuera de las empresas para amortiguar los costos de operatividad. Mensualmente destinan un promedio de 25 a 30 mil pesos en nómina.

“Muchos optan por convertir a sus negocios en establecimientos de carácter familiar para evitar ese tipo de egresos. Quienes son de reciente apertura y apuestan a tener un crecimiento en el mediano y corto plazo, se deben topar con el obstáculo de la crisis económica y proceden a tomar medidas para ahorrar gastos que dejan sin empleo a varias personas”, explicó.

Indicó que el panorama para este año será complicado porque no cuentan con los recursos suficientes para mantener una actividad operativa estable. Mientras no cese el incremento de insumos, no existe la posibilidad de generar un equilibrio en los costos de los paquetes o productos que ofrecen a los consumidores.

Aseguró que buscarán acceder a programas de financiamiento para recapitalizarse y hacer frente a la crisis económica que afronta el sector, por lo que tocarán puertas ante diferentes dependencias estatales y federales que son quienes ofrecen ese tipo de vertientes de auxilio.

Concluyó al decir que la intención para este año será evitar el cierre de negocios en esta localidad y que no se presente ninguna baja en la asociación porque son una parte importante de la economía del municipio.

Numeraria

-17 restauranteros están afiliados a la asociación