Mentira, Zamora no está en el 2do. Lugar, sino el 115 en lograr finanzas sanas

–Desmiente Observatorio Regional Zamora declaraciones de Alcalde y Tesorero

Redacción, Zamora

El día 9 de diciembre del año 2016, José Carlos Lugo Godínez, Presidente Municipal de Zamora y el Tesorero Municipal, Alfredo Ayala Zaragoza, dieron a conocer en un medio local que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) había reconocido la labor que encabeza el alcalde en lograr finanzas sanas y obtener el segundo lugar nacional, lo cual no es así, informó el Observatorio Regional Zamora (ORZ)

A finales del 2016, el IMCO dio a conocer el promedio general de cumplimiento de los 453 municipios evaluados, de los cuales solo 61 obtuvieron un cumplimiento del 100 por ciento, y por supuesto, Zamora no está dentro de estos.

En la misma evaluación el IMCO reconoce que hay dos municipios que avanzaron en el período 2015-2016 en esta lista, Mérida, Yucatán y Zamora, Michoacán.

De hecho en esta lista no hace ni un solo reconocimiento en específico, a ningún de los municipios, que únicamente cambiaron de posición en la lista. precisaron.

Zamora pasó del lugar 207 al lugar 115, lo que sin duda, subrayaron en el comunicado del Observatorio Regional de Zamora, se reconoce, pero “aún falta un gran trabajo por parte de nuestros servidores públicos para que el Ayuntamiento de Zamora sea en realidad el segundo lugar a nivel nacional en esta evaluación”.

Cabe mencionar, agregó el comunicado del ORZ, que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) es un centro de investigación aplicada, independiente, apartidista y sin fines de lucro, que tiene como objetivo entre otros temas, medir el índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM).

Nota de la Redacción:

Hay que resaltar que en las declaraciones del Alcalde del 13 de diciembre del 2016 insistió que debido al buen manejo de las finanzas en el municipio, es que ha podido cumplir con las colonias y comunidades. No obstante, este año, tan solo los representantes de Ojo de Agua y Ario de Rayón dieron a conocer que no hay apoyos para sus localidades, de la segunda incluso anunció el Edil que para el cierre de año 2016 se recuperaría el parque lineal, lo cual no se cumplió.

En el rubro de trasparencia es evidente la falta de información en su portal y la discrecionalidad de los recursos como en el caso de la Pista de Hielo que rebasó el millón 200 mil pesos y no pidió autorización al cabildo para realizar el proyecto.

Es notoria la falta de obra en el municipio y la poca gestión que se ha realizado para obtenerla, a diferencia de otros municipios más chico como Tangancícuaro.