-Programa trabajará en conjunto con Sí Alimenta

– Arrancó entrega de despensas para 1 mil 100 beneficiarios

-“A los adultos mayores debemos proveerles para que gocen sus años”: Alcalde



Elena Rojas, Jacona

El programa médico en tu casa llegará a Jacona a la brevedad. Este se trabajará en conjunto con el programa Sí Alimenta, el cual va enfocado a la alimentación de los adultos mayores de 60 años de escasos recursos.

Por lo que muy pronto representantes de la Secretaría de la Política Social del gobierno estatal (SEPSOL) en conjunto con personal de la Secretaría de Salud arribarán esta ciudad para ir a visitar a todos aquellos adultos mayores que no tengan la posibilidad de salir a solicitar atención médica, informó Juan Pablo Zetina, en representación de Miriam Tinoco, titular de la SEPSOL.

“Queremos trabajar en coordinación con el presidente municipal y su gabinete de trabajo para poder llegar a los domicilios de los adultos mayores. Es una instrucción del gobernador caminar de la mano con los presidentes municipales, sin distingo de colores y en beneficio de este sector”, subrayó.

Así lo expresó a su visita a esta ciudad al poner en marcha la entrega de despensas del programa Sí Alimenta en la plaza principal. El apoyo consta de una despensa mensual de 13 productos altamente nutritivos desde arroz, suplemento alimenticio, azúcar, aceite, lentejas, avena, etc.; alimentos que previamente fueron evaluados y avalados por la Secretaría de Salud.

Por su parte Rubén Cabrera Ramírez, presidente municipal, expresó, “seguiremos trabajando para que los adultos mayores dejen de ser vistos como un sector vulnerable y por el contrario, se conviertan en uno de los más fuertes. Para ello sociedad y gobierno debemos proveerles lo indispensable para que puedan gozar sus años”.

En Jacona se cuenta con un padrón de 1 mil 100 beneficiarios. Sin embargo ayer solo se hizo entrega de 400 despensas a 200 beneficiarios, remesas correspondientes a los meses de enero y febrero. Posteriormente les darán el resto hasta cubrir todo el año. Asimismo, acudirán a las demás colonias del municipio para dotar al 100 por ciento de los beneficiarios.

Cabrera Ramírez añadió, “garantizar una vida plena a los adultos mayores es una de las prioridades de mi gobierno, pues gracias a ellos y su legado es que Jacona ha logrado convertirse en un municipio en constante desarrollo económico y social”.

“Refrendamos nuestro compromiso con los adultos mayores para que puedan llevar una alimentación balanceada con productos de la canasta básica. A los adultos de hoy nos toca ser sensibles ante las necesidades de los ciudadanos de la tercera edad, pues ellos ya velaron por nuestro bienestar y ahora nos toca a nosotros ofrecerles mejores condiciones de vida”.

Cada despensa tiene un costo aproximado de 250 pesos, sin embargo para los beneficiados no tiene ningún precio. Se trata de un programa bipartito donde el gobierno del estado aportó un 75 por ciento del valor de la despensa, mientras que el municipio puso el resto.

Dijo que en lo que va de la administración municipal han trabajado mucho a través de la dirección de Desarrollo Social para que las personas de la tercera edad puedan vivir bien, “una prueba de ello son estas despensas, también hemos gestionado programas para que a bajo costo se les pueda construir un techo digno donde vivir, además a través del DIF de Jacona se trabaja en los diferentes clubes del adulto mayor para que tengan espacios de recreación. Queremos que vivan felices en la etapa de vida en la que se encuentran”.

Finalmente Lizbeth Espinoza Sandoval, directora de desarrollo social, destacó la disposición del DIF municipal y del Centro de Salud de Jacona, que encabezan Rosa Arias y Javier Preciado, respectivamente, para trabajar de manera coordinada y sumar a este programa servicios de atención médica, la toma de la presión, de la glucosa y orientación nutricional para beneficio de los adultos mayores.

“Es una responsabilidad responder y traer políticas que se apliquen a los adultos mayores. Es nuestra obligación como funcionarios públicos traer más beneficios”, concluyó.



Numeraria

1 mil 100 beneficiarios (adultos mayores) conforman el padrón de Si alimenta