Mediante Beca, buscan permanencia de alumnos vulnerables

-Comenzó entrega de apoyo del programa Inicia tu Carrera SEP-PROSPERA

-Estudiantes Tec Zamora motivados a no dejar las aulas por falta de recursos

Comunicado, Zamora

Gracias a las gestiones llevadas a cabo por el Director General del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora (ITESZ), Gustavo Arias Mendoza, y a la conjunción de esfuerzos de las áreas Académica y de Planeación, 104 estudiantes de primer ingreso de escasos recursos económicos podrán asegurar su permanencia en sus aulas, al alcanzar apoyo del programa Beca Inicia tu Carrera SEP-Prospera del gobierno federal.

Gustavo Arias Mendoza informó que el Programa SEP-PROSPERA es la principal estrategia del Gobierno de la República para contrarrestar la pobreza del país y del cual se desprende un apoyo económico directo para los estudiantes de nuevo ingreso y quienes quieren seguir estudiando.

Dijo que para este programa fueron invitados aquellos estudiantes de nuevo ingreso inscritos en el primer año de nivel licenciatura, integrantes de familias beneficiarias del programa PROSPERA, para inscribirse en el programa de becas complementarias Inicia tu carrera SEP-PROSPERA y poder recibir este beneficio que otorga la SEP a nivel nacional.

Por su parte, Carlos González Hernández, responsable del programa de Becas del ITESZ, comentó que el sistema de becas en comento, consiste en un pago de hasta once mil pesos anuales por alumno, que se realiza en dos pagos de hasta cinco mil quinientos pesos cada uno.

Sobre el caso, algunos alumnos del ITESZ señalaron que como estudiantes están muy agradecidos por haber logrado obtener la beca SEP-PROSPERA, “nosotros venimos de una zona muy marginada en busca de un sueño, tras la oportunidad de poder sacar adelante nuestra profesión y estudiar la carrera”.

Aseguró varios de los estudiantes beneficiados que para muchos no hay forma de darle seguimiento a la vida profesional, por lo que tienen que salir a buscar las oportunidades emigrando, “tenemos que trabajar y estudiar para terminar la carrera, pero todo lo hacemos con el firme objetivo de lograr sacar adelante nuestra profesión”.