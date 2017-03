“Me comprometo a gestionar más recursos para las escuelas”: Ángel Macías, alcalde

-Edil entregó batas escolares para más de 600 escolapios de jardines de niños

Elena Rojas, Ixtlán

“El rubro de la Educación es prioritario en mi gobierno, me comprometo a gestionar más recursos para generar obras de infraestructura en las distintas instituciones educativas del municipio, es mi apuesta y la comparten los integrantes del Cabildo”, señaló Ángel Rafael Macías Mora, alcalde de Ixtlán.

Lo anterior se desprendió durante el recorrido que encabezó el presidente municipal por los diversos jardines de niños de la localidad para entregar más de 600 batas escolares a los infantes. El itinerario abarcó colonias como Plaza el Limón, así como las comunidades de El Valenciano, Camucuato, El Limón, Rincón del Mezquite, El Colongo, San Simón, La Estanzuela, el Salitre y la cabecera municipal

“Afortunadamente tenemos una muy buena respuesta por parte de los padres de familia, quienes han estado al pendiente de sus hijos. De manera coordinada es cómo podemos lograr beneficios para la educación y para sus hijos”, subrayó.

Agregó que en cada una de las escuelas que visitaron se realizaron peticiones tanto por parte de las directoras como de los propios niños desde techados, balones, etc., “eso es lo importante de interactuar con la ciudadanía, de salir de la oficina, ir a las comunidades, a las escuelas y a los campos. Ya hemos estado en las primarias, secundarias, telesecundarias, preparatorias y por supuesto no podíamos descuidar a los kínder”.

Puntualizó que vendrán más beneficios para los jardines de niños, “vamos a hacer un listado de todas las necesidades que me están solicitando. Algunos a estamos por resolverles sus peticiones. Por ejemplo en el jardín de niños de San Simón me solicitaron una malla ciclónica, que ya nos comprometimos a instalar a la brevedad”.

Reiteró, “de igual forma nos solicitaron un tinaco y también gestionaremos más recursos para lograr obras de infraestructura para las instituciones educativas porque generando espacios dignos mejoramos el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Por lo que seguiremos apostando a la educación”, concluyó.



Numeraria

600 o más batas para escolapios de jardín de niños