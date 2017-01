Mayoría de panaderos aumentaran precio del producto

-También por gasolinazo

-Adicional al alza en los precios de los insumos



Elena Rojas, Zamora

Este año la mayoría de los panaderos de Zamora y la región aumentaron el precio del producto debido a los altos costos en el precio de los insumos que se requieren para la elaboración del pan, aunado al incremento de servicios tales como el gas, la energía eléctrica y la gasolina, así como las rentas de los locales, señaló Concepción Zaragoza Vega, delegada de la Cámara Nacional de la Industria panificadora (Canainpa).

Indicó que en su negocio conocido como la “Casa del Buen pan” sin embargo seguirá manteniendo el mismo precio desde hace 4 años: 6 pesos los panes de bizcochería y 12 pesos la repostería, “pese a que los precios de los insumos están por las nubes, no podemos darnos el lujo de aumentarlo, porque de por si la gente cada vez consume menos pan y no queremos que disminuya nuestra clientela, por lo que tenemos que seguir trabajando a contra corriente, siempre con la misma calidad que nos ha distinguido, con el ánimo de no afectar la economía de nuestros clientes”.

Refirió que tanto la azúcar y la harina subieron por lo menos un 60 por ciento. Actualmente el costal de azúcar con 50 kilos cuesta 770 pesos; el costal de harina 355 pesos, mientras que las grasas (margarinas) hasta un 30 por ciento aumentaron.

Indicó que el resto de las panaderías se ven en la necesidad de incrementar el producto, “cada tahonero sube el precio a su antojo, pues no hay unidad ni organización en el gremio para establecer un precio fijo”, lamentó.

Por otra parte comentó que la rosca de reyes seguirá con el mismo precio del año pasado de 200, 350 y 400 pesos chica, mediana y grande, “por el momento desconocemos si vaya a disminuir o aumentar la producción. El movimiento de consumidores se ha visto lento, pero esperamos que repunte”.

Finalmente señaló que hasta el momento la presidencia municipal de Zamora no le ha solicitado la elaboración de la monumental rosca de Reyes, por lo que está en espera de que le den luz verde a efecto de que no se pierda la tradición.



Numeraria

60 por ciento o más incremento el precio de la azúcar y la harina