Mayoría de ganaderos no están registrados a la asociación

-Por lo que no pueden acceder a apoyos federales y estatales



Elena Rojas, Jacona

La mayoría de ganaderos de Jacona no están registrados a nivel nacional a la asociación ganadera, por lo que no cuentan con la UPP y no pueden acceder a apoyos estatales o federales. De los 300 ganaderos que hay en este municipio solo 30 cuentan con este documento, por lo que el resto se ve limitado y no pueden acceder a beneficios, señaló Héctor Vega Morales, director de asuntos agropecuario.

Así lo expresó en el marco de la entrega de 30 rollos de alambre para 15 productores ganaderos, derivado de una gestión que se logró a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua).

A cada uno de los ganaderos se le apoyó con el 50 por ciento de lo que implica la adquisición de los rollos de alambres, cada uno de estos rollos, en el mercado, tiene un precio de 700 pesos, por lo que el ganadero solo invirtió 350 en cada rollo, comentó.

Dijo que desde enero se gestionaron estos apoyos, “todos los apoyos llegaron tarde, pero afortunadamente se lograron. Los ganaderos beneficiados debieron cumplir previamente con el 100 por ciento de su documentación. Desgraciadamente aquí en el municipio la mayoría de los ganaderos no cumplen con un UPP actualizada, por lo que no pudieron acceder al apoyo”, recalcó.

Señaló que el próximo año se avizoran más apoyos para el sector ganadero, “ya se metieron las nuevas solicitudes para los programas ganaderos y agrícolas. Estamos apostando al máximo los apoyos por parte del gobierno, la federación y el estado”.

Mencionó que las principales necesidades que enfrenta el sector ganadero es la infraestructura, el acceso a más ganado, aunado a que, dijo, “los ganaderos deben tomar en cuenta que a partir del primero de febrero entrará en vigor una nueva norma que emitió la federación a través de la Sagarpa (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación) que no podrán vender ni trasladar ningún animal que no esté aretado”.

Por lo que expresó, “se hace una invitación para que lo que queda del mes de diciembre y durante enero se actualicen con sus ganados, los areten para que no tengan problemas futuros”, concluyó.



Numeraria

15 productores beneficiados

2 rollos de alambre recibió cada uno de ellos.