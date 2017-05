Mayoría de estudiantes padecen trastorno de déficit de atención

-Capacitarán a 17 mil docentes de esta región



Elena Rojas, Zamora

Un 80 por ciento de los estudiantes de educación básica, sobre todo en un rango de edad de 3 a 14 años, padecen el trastorno de déficit de atención (TDA), lo que origina bajas en las escuelas, ante la distracción de los menores, debido a que estos no aprenden y mejor optan por no ir a clases, informó Daniel Nava Adame, jefe de servicios regionales educativos de la Secretaria de Educación en el Estado (SEE).

Así lo indicó al informar que para evitar la deserción escolar la SEP pondrá en marcha la campaña nacional gratuita “psicología infantil y del adolescente en el aula”, bajo la premisa “una niñez descuidada, puede ser una juventud perdida”, que consiste en la implementación del taller denominado “neuropsicología para el aula y el aprendizaje”, dirigido a los docentes a fin de garantizarles herramientas para emplearlas con niños de trastorno de déficit de atención (TDA).

Lo impartirá Luís González, neuropsicólogo del Instituto Internacional de entrenamiento de déficit de atención e hiperactividad con sede en Guadalajara, “es difícil captar la atención de un niño travieso e inquieto. Por lo que se requiere capacitar a los docentes para atender a este tipo de estudiantes que se distraen constantemente por su hiperactividad. Con ello se dará más valor en la actividad del docente”, señaló.

Mencionó que esta capacitación se llevará a cabo en el mes de Junio, programaran diversas fechas. Iniciaran el día 5 donde se impactará un grupo de 300 maestros y así sucesivamente hasta abarcar a la totalidad de los docentes de esta región que suman 17 mil maestros, tanto en el área federal como privada de los municipios de Zamora, Jacona, Vista Hermosa, Ixtlán, Ecuandureo, Tangamandapio, Chavinda, Tangancícuaro y Chilchota.

Subrayó que hasta el momento no se tiene un concentrado de cuantas bajas se registraron en el ciclo escolar pasado debido a este trastorno, sin embargo estimó que un 10 por ciento de los estudiantes de educación básica desertan por esta causa, es decir, 1 de cada diez menores, “esperamos cerrar el ciclo escolar con indicadores positivos, para que todos los niños tengan un mejor rendimiento”.

Explicó que los principales factores que originan este trastorno son hereditarios, además de los problemas en el ambiente social y familiar que ocasionan distracción en el menor, aunado al bullyng.

Comentó que las principales afectaciones que origina este trastorno es que el niño se estanque en proceso aprendizaje, “por ello es necesario que los docentes dominen métodos y técnicas profesionales para el manejo de emociones, sentimientos, conductas inadecuadas y estimulación neuro-cognitiva en el aula con niños y adolescentes”.

Finalmente puntualizó que a fin de evitar este trastorno es importante que los padres de familia pasen más rato con sus hijos y les den tiempo de calidad, “lamentablemente a veces les es más fácil ponerles la tablet, el celular o la televisión y descuidan a sus hijos. El aprendizaje no termina en el aula, sino que se lleva a casa y ahí también se debe poner en práctica”.



Numeraria

1 de cada diez niños de educación básica desertan por TDA