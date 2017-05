Más de la mitad de las escuelas carece de patios cívicos techados

-Ya hay gestiones ente instancias correspondientes para atender la demanda

Elena Rojas, Jacona

De las 48 escuelas de los diversos niveles educativos que hay asentados en este municipio, 26 de estas no cuentan con techumbre en sus patios cívicos, lo que incrementa el riesgo de que los estudiantes puedan presentar desmayos por insolación, dolores de cabeza, manchas en la piel a consecuencia de los rayos solares o incluso cáncer de piel, lamentó Rosa Elena Salinas Reyes, regidora de educación, cultura y turismo.

Señaló que en esta administración municipal están preocupados por la salud de los menores por ello apuestan al deporte y a garantizar espacios adecuados para la activación física de los estudiantes.

Comentó que desde octubre del 2016 tanto en la Secretaría de Educación en el Estado como en Infraestructura Educativa se metió solicitud para que se puedan cristalizar todas las techumbres de las instituciones de los diversos niveles que hacen falta en el municipio, por lo que están en espera de que se etiquete recurso para dicho fin,

“Esperamos que nos llegue más recursos porque es muy pesado para los estudiantes hacer deporte con el sol a plomo. Hay ocasiones que incluso se han desmayado. Debido a la contaminación, el calentamiento global se ha agudizado y los rayos solares son más intensos, lo que incrementa el riesgo de cáncer de piel”, resaltó.

“De ahí la importancia de estas techumbres no sólo para la educación física, sino para actos cívicos, clausuras o los festejos que realicen al interior de las instituciones”, consideró.

Detalló de los 15 jardines de niños con que cuenta el municipio, 10 aun no cuentan con su techumbre, entre ellos: Rosario Castellanos, Matilde Rodríguez Cabo, Rosaura Zapata, Fernando Latapi, Sor Juana Inñé3s d la Cruz, Melchor Ocampo, Lázaro Cárdenas, por citar algunos.

Comentó que de las 18 escuelas primarias de la zona 037 faltan 7 primarias que no tienen techumbre: Hermenegildo Galeana, Álvaro Obregón, Ricardo Flores Magón, Josefa Ortiz de Domínguez, Miguel Hidalgo, 18 de Marzo y la Niños Héroes.

De las 11 primarias de la zona 156, 5 no tienen techumbre son la Calmecac, Lázaro Cárdenas, Sor Juana Inés de la Cruz, Plan de Ayala y la José María Morelos. En el caso de las secundarias, ninguna de las 3 ubicadas en el municipio cuenta con techumbre secundaria 1 Francisco J. Mújica, la 2 Siervo de la Nación y la de la Planta Emiliano Zapata.

“Por lo pronto ya están etiquetadas 3 techumbres una para el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), plantel Jacona; así como para la secundaria 2 y para la secundaria de la comunidad de La Planta. En cada una de estas se prevé una inversión federal por el orden de 1 millón 900 mil pesos.

Indicó que en lo que va de este año se han construido tres techumbres, en las primarias Felicitas del Rio con una inversión federal superior a los 600 mil pesos; Mariano Matamoros en la que se destinó una inversión superior a los 900 mil pesos.

Con el mismo presupuesto de esta techumbre complemetaron la techumbre de la Francisco J. Mújica y se terminaron los baños, además de que se está construyendo en esta misma escuela una cancha de futbol rápido con pasto sintético, concluyó.

Numeraria

1 mil 800 estudiantes en la secundaria 1 en ambos turnos

900 alumnos en la secundaria 2

200 alumnos en la secundaria de la Planta