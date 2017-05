Más de 600 mdp licitará Secretaria de Salud para medicamentos e insumos

-En visita por la región, secretario aseguró que en 19 días estará regularizado abasto de medicamentos

-Determinó 4 ejes prioritarios este año: dignificación de unidades, abasto de medicamentos, mobiliario y equipamiento y reingeniería en recursos humanos

Elena Rojas, Zamora

Más de 600 millones de pesos licitará la Secretaria de Salud en Michoacán (SSM) para medicamentos e insumos, informó Elías Ibarra Torres, titular en SSM, luego de visitar el Hospital Regional de Zamora y tener reuniones con el personal para conocer inquietudes.

Señaló que a efecto de tener un mejor abasto se distribuirá en varias licitaciones: una adjudicación centralizada con el seguro popular; otra con el IMSS y una más directa con la única empresa que distribuye biológicos.

Otra con una empresa que distribuye faboterápicos (suero anti alacrán, anti arácnido, antiviperino y una más con una empresa que distribuye las soluciones paraenterales: glucosada, salina fisiológica, hartmann, “que es la que la que nos ha estado golpeando en los hospitales por las deficiencias presupuestales”.

Además se hará otra licitación abierta al público, por el orden de los 300 millones de pesos, cuyas bases se publicarán hoy en la página de la Secretaria de Salud en Michoacán. Por lo que dijo que en 19 días el estado estará regularizado en el abasto de medicamentos.

Admitió que es ilógico creer cuando se declara que se tiene un avance del 95 por ciento de abasto de medicamentos en los hospitales y unidades de la SSM, “yo me pongo a dudar porque hay muchos medicamentos de muy bajo movimiento que no se tienen, otros medicamentos que requieren de una red fría especial que tampoco se tienen”.

Añadió, “si logramos tener un 85 por ciento real de abasto de medicamento y surtido del medicamento en la receta y en adquisición de claves en las farmacias, estaremos avanzando”.

Agregó, “en las supervisiones realizadas hemos encontrado que existen mucho medicamento de bajo movimiento en las unidades de primer nivel: tropina, adrenalina, hidrocortisona, etc. Todos esos se caducan rápidamente por lo mismo que son de bajo movimiento”. Por lo que aconsejó a directivos de unidades a solicitar los medicamentos de manera consensuada, según las prioridades.

Además de escuchar las demandas de las autoridades y personal de este nosocomio, Ibarra Torres también abordó los ejes prioritarios que atenderá la SSM este año, entre estos temas destacó: la licitación por casi 70 mdp para equipamiento y mobiliario en las 450 unidades de primer nivel; el avance de la dignificación en estas unidades; así como el tema de una reingeniería interna consensuada en materia de los recursos humanos.

Lo acompañaron en esta reunión Jorge Zalpa Morales, jefe de la jurisdicción sanitaria N°2, Víctor Manuel Fernández Anaya, director del HGZ de Zamora, José Villalpando Rocha, director de salud de Jacona, Salvador Bárcenas, subdirector médico, entre otros. Más tarde llegó Ángel Macías Mora, presidente municipal de Ixtlán.

Numeraria

16 mil 600 trabajadores en la SSM