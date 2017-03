Más de 500 ciclistas participaron en la “Carrera Rodando por una Sonrisa 3”

Guillermo Ríos, Zamora

Más de 500 ciclistas se dieron cita en la tercera edición de la rodada recreativa “Rodando por una Sonrisa” que tuvo como finalidad recaudar recurso económico para el Centro de Rehabilitación Física (CRI-Promotón).

La cita fue a partir de las 6:30 a.m. en la Plaza principal de Zamora, donde comenzó el arribo de camionetas equipadas con bicicletas de montaña, poco a poco el espacio en común de todos los zamoranos comenzó a ser punto de reunión de más de las cinco centenas de “Biker´s” de diferentes entidades del país, entre los que destacan del estado de Zacatecas, Nayarit, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Chiapas, Guerrero, Colima y pospuesto del interior del estado de Michoacán.

Previo al arranque de la rodada, autoridades municipales de Zamora, Jacona y Tangancicuaro, así como una legisladora dieron palabras de bienvenida y agradecimiento a esta noble causa, destacando que aparte de fomentar el uso de la bicicleta se apoya a centros como lo es el CRI-Promotón.

Posteriormente el presidente del Patronato Forjadores de Esperanza el licenciado, Juan Carlos Velázquez Hernández, a nombre de los pacientes del CRI agradeció esta noble causa, resaltando a los organizadores que han tenido una convocatoria sorprendente, “a los hermanos Tejeda Martínez, Carlos y Jesús, que desde que comenzaron a planear está rodada se pusieron una meta y el día de hoy ha superado cualquier expectativa planteada”.

Por su parte Jesús Tejeda Martínez agradeció a los que hicieron una vez más posible este evento, “patrocinadores, a los gobiernos municipales de Zamora, Jacona y Tangancicuaro por el gran apoyo que se nos brindó, a las corporaciones de policía y tránsito, así como a protección civil, a la diputada, pero sobre todo al equipo de colaboradores que con su granito de arena hicieron realizad este evento”.

“Es importante mencionar que la mayoría de los asistentes a esta rodada son gente visitante, aproximadamente 400 ciclistas son foráneos, que se interesaron en conocer nuestras tierras, nuestras rutas y nuestro entorno turístico, es muy satisfactorio tener gente visitante porque además fomentamos el turismo” concluyó Jesús Tejeda

Una vez formados los ciclistas sobre la calle Morelos, se prepararon detrás del arco de salida para esperar el banderazo de salida, no sin antes escuchar las recomendaciones del recorrido por parte del pequeño Isaac Jacob Tejeda Sierra, quien mencionó que “este evento no es competitivo, es recreativo, disfruten mucho la ruta, ya que pasarán por lugares muy emblemáticos de nuestra región, disfruten de la naturaleza y disfruten el paseo”.

Con un conteo regresivo comenzó el paseo que consistió en dos rutas, una menor que constaba de 30 km aproximadamente y una larga que tenía una ruta de aproximadamente 60 kilómetros, el recorrido aproximadamente terminó a las 3 de la tarde con una comida en el Parque Nacional “Lago de Camécuaro”, allí los ciclistas fueron recibidos por personal del Patronato Forjadores de Esperanza Del Valle De Zamora.