Más de 50 personas serán beneficiadas con sillas de ruedas

-En el marco de la celebración alusiva al 3 de Diciembre, día internacional de la discapacidad

Elena Rojas, Jacona

El próximo mes, autoridades del DIF Municipal entregaran 60 sillas de ruedas al mismo número de beneficiarios. Esto durante el marco del día internacional de la discapacidad que se celebra el 3 de Diciembre, señaló Mariela Cabrera Arias, directora de la institución.

Estas sillas de ruedas se lograron adquirir gracias al trabajo constante de gestión ante el DIF nacional, el ayuntamiento, la fundación vamos México, sociedad civil y el diputado Alfredo Anaya; así como con la realización de eventos, como un baile de coronación cuyos montos fueron para la adquisición de algunas sillas, explicó

Los beneficiarios son de colonias tales como el Centro, La Planta, Los Laureles, La Nueva España, Tamandaro, entre otras; reveló que las sillas las adquirirán en el estado de Guanajuato, con la fundación Bertha, proveedor que tiene en su plantilla laboral únicamente personas con discapacidad.

“Esta fundación se encarga de realizar el armado de estas sillas que son todo terreno y que están ofertando a un precio de 2 mil pesos cada una, son resistentes y además sus llantas traen doble cámara e incluyen kit de reparación. Adicionalmente son muy fáciles de deslizar y mantienen el equilibrio incluso en lugares empedrados. Por lo que son de excelente calidad”, subrayó.

Comentó que poco a poco se ha ido subsanando la demanda de sillas por lo que el padrón va a la baja, “no obstante así como van saliendo, van ingresando nuevas solicitudes. Desde adultos mayores, personas fracturadas y accidentadas con lesiones medulares. Por lo que seguiremos trabajando por este sector vulnerable. La gestión no para”.

Indicó que Diciembre será instituido en el DIF como el mes de la discapacidad, por ser uno de los temas prioritarios para la institución, “por lo que estaremos desarrollando diversos eventos desde conferencias enfocados a este sector y referentes a la temática. De igual forma organizaremos “la carrera de la discapacidad” y una posada con el Centro de Rehabilitación Integral, antes Unidad Básica de rehabilitación”.

Admitió que en el municipio aún hace falta mucha cultura de la discapacidad, pues además de que se requiere que en los establecimientos y en las baquetas se habiliten rampas para este sector, los empresarios deben de tener la apertura para contratar en su plantilla laboral a personas con alguna discapacidad, además de que la población debe ser más sensible y consciente para la inclusión de este sector.

“Al principio de la administración notamos que el DIF no tenía rampas, lo que no podamos creer al ser una institución muy noble. Por lo que inmediatamente mandamos hacer algunas. Incluso el año pasado hicimos la campaña “ponte en mi lugar, no en mi sitio” en la que regidores y funcionarios estuvimos dando un recorrido en la ciudad en silla de ruedas o con los ojos vendados. Por lo que pudimos percatarnos que desafortunadamente los espacios no están habilitados para estos sectores”, concluyó.

Numeraria

10 personas con discapacidad trabajan en el DIF Jacona

1,000 sillas de ruedas lleva donadas la presente administración