Más de 50 familias afectas por obra inconclusa del ayuntamiento priísta de Zamora

-Denuncian falta de resultados en pavimentación de calle

-No hay paso para peatones, camiones de basura y temen desperfectos en temporal de lluvias

Oscar De La Rosa, Zamora

Vecinos de la colonia Nezahualcóyotl denunciaron la tardanza en la conclusión de la pavimentación de la calle Libertadores de América, ya que desde octubre del año pasado se comprometieron a terminar en un periodo breve dichas obras para no afectar a los vecinos.

“No hemos visto avances reales; la obra se encuentra prácticamente paralizada y no vemos que exista una respuesta contundente de parte de las autoridades municipales. Nos dejaron la caja descubierta, bajo el argumento de la introducción de drenaje, pero no hay acciones contundentes”, puntualizó Valentín Villanueva Reyes, presidente de la colonia Netzahualcóyotl, en el marco de una movilización que hicieron los vecinos hacia la presidencia municipal.

El lugar estuvo resguardado por granaderos desde temprana hora. Incluso algunos se apostaron frente a la casa del alcalde José Carlos Lugo Godínez, por la calle Morelos, frente al templo del Sagrado Corazón, ante el asombro de muchas personas que pasaban por el lugar; sin embargo, no pasó a mayores la movilización, porque no hubo ningún conato de violencia.

Valentín Villanueva aseguró que más de 50 familias resultan afectadas con las acciones inconclusas del Ayuntamiento, porque al estar descubierta la caja para hacer la pavimentación, no tienen paso los peatones y menos camiones de basura.

“Existe un temor generalizado en los vecinos porque durante la temporada de lluvias podrían generarse más desperfectos a consecuencia de los encharcamientos que ocurren en el lugar, lo cual podría incluso provocar un eventual colapso de algunas viviendas porque está abierto el arroyo vial”, dijo en la reunión que sostuvo con funcionarios municipales para exponer el tema.

También hizo referencia a la falta de compromiso que hay con la electrificación de la colonia Los Pinos que está ubicada a un costado de la colonia Nezahualcóyotl y que también carece de acceso porque la calle Libertadores de América se encuentra en esas condiciones.

Las autoridades municipales se comprometieron a dar una solución de la obra en 3 semanas, tras argumentar que si no han terminado de cerrar la calle es para verificar la cantidad de bocatormentas y alcantarillas que van a dejar en el lugar para dar salida a las aguas pluviales.

Numeraria

-20 vecinos se movilizaron rumbo al Ayuntamiento