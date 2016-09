Más de 5 mil contribuyentes en problemas con INFONAVIT por multas elevadas

Martes , 27 de septiembre de 2016

-Proyectan reunión con PRODECON para evitar bloqueo de sus cuentas

-Será efectuada mañana en instalaciones del Consejo Estatal de la Fresa

-Piden disminuir burocracia al interior de institución para cubrir pagos

Oscar De La Rosa, Zamora

Más de 5 mil contribuyentes de la región tienen problemas con el INFONAVIT debido a que no pueden pagar multas costosas derivadas de sus contribuciones con el instituto de vivienda y además sufren el riesgo de que sus cuentas sean bloqueadas por el organismo, por lo que se quedan sin la posibilidad de hacer algún pago.

El día de mañana será efectuada una reunión con Zoé Infante, procurador de la defensa del contribuyente, en punto delas 13:00 horas en las instalaciones del Consejo Estatal de la Fresa, ubicadas en la calle Francisco J. Múgica, con el propósito de que puedan resolver sus necesidades para que no tengan problemas de ese tipo.

Jesús Fernández Arias, representante del Consejo Coordinador Empresarial Región Zamora (CCERZA), informó que además tienen la problemática de burocratismo cuando deben cubrir cantidades con INFONAVIT que van de los 15 a los 20 pesos. Consumar el trámite resta tiempo a los contribuyentes, debido a que el proceso resulta desgastante.

Aseguró que también serán atendidas otras problemáticas con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), IMSS o con Gobierno del Estado en relación a la solicitud de una prórroga para hacer efectivo el pago del reemplacamiento, sin que represente un problema para los contribuyentes.

“Hubo quienes no alcanzaron a hacer el pago en el periodo ordinario para hacer el trámite por la falta de recursos económicos; la solicitud de nosotros va en el sentido de que se pueda ampliar ese plazo hasta el mes de diciembre del año en curso”, explicó.

Aseguró que están en posibilidades de que se pueda dictaminar ese ajuste por parte del Gobierno del Estado, ya que la pasada prórroga se desprendió de una solicitud presentada por el organismo empresarial durante el mes de marzo del año en curso.

“Podría pensarse que es un pretexto de los contribuyentes afiliados para no ser cumplidos, pero hay quienes tienen dificultades económicas serias que les permiten obtener lo necesario para que su microempresa se mantenga activa dentro del mercado competitivo”, finalizó.

Numeraria

-40 mil afiliados tiene CCEZA actualmente