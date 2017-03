Más de 3 mil perros y gatos vacunaron contra la rabia

-Labor hecha por personal del Centro de Salud Niños Héroes

-Durante esta semana antirrábica canina y felina

Elena Rojas, Zamora

3 mil 500 perros y gatos de dos meses de vida en adelante fueron vacunados contra la rabia por personal del Centro de Salud ubicado en la calle Niños Héroes de esta ciudad durante esta semana de vacunación antirrábica canina y felina que se desarrolló el 13 al 17 de Marzo, informó Jorge Roberto Vázquez Palacios, director de esta unidad de primer nivel.

Y es que dijo, “es importante que las personas no solamente cuiden la salud de sus familiares, sino también de sus mascotas para evitar que estas puedas trasmitirles alguna enfermedad, como en este caso: la rabia”.

Indicó que algunos roedores de vida silvestre como ardillas, tejones, castores, etc., pueden trasmitir la rabia, pero como con estos no se convive mucho, no se contemplan dentro de estas campañas, “con los que si convivimos diariamente son con gatos y perros, por ello debemos tener la consciencia de vacunarlos”.

Señaló que algunas brigadas integradas por enfermeras realizaron visitas domiciliarias, pero también se tuvo un módulo fijo en esta unidad donde a la gente se le informa que sus mascotas deben vacunarse una o dos veces por año contra la rabia.

“Eso es importante porque muchas personas llegan a sufrir agresiones por perros. Cuando a una persona le ocurre un ataque de perro, no hay que matar al animal, hay que vigilarlo durante 10 días: que este coma. Beba agua, que se comporte de manera ordinaria para descartar que tenga rabia”, indicó.

Además dijo se debe analizar bajo qué circunstancias la persona fue agredida por la mascota, “a lo mejor si se acercó y le retiro el plato de comida, por instinto el animal ataca o si llega un extraño a la casa, obviamente el perro desconoce a la persona. A veces el ataque del perro puede ser provocado por alguna imprudencia de índole humana, lo cual debe ser valorable para considerar si se inicia o no un tratamiento, toda vez que el virus de la rabia provoca daños neurológicos en el humano”.

Añadió, “en caso de que llegaran a matar a un animal, que no es lo correcto tras una agresión, se amputa la cabeza y se manda a estudiar a un laboratorio de patología para buscar en la masa encefálica del animal la presencia de este virus”.

Recordó que los síntomas de la rabia en perros y gatos son los siguientes: dejan de comer, de beber agua, son apáticos e indiferentes, habitualmente comienzan con datos de irritabilidad e inician con un proceso de aislamiento, “la rabia se trasmite a través de la saliva del animal, si entra en contacto con alguna herida del humano o este es mordido por la mascota”, finalizó.

