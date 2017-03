Más de 2 millones de pesos gastó ayuntamiento en lámparas decorativas

–1 millón 307 mil 047 pesos aplicada en la instalación de bolardos y 700 mil en las masetas luminosas en la av. Juárez más el costo de su instalación

–La ciudadanía lo ve como un gasto innecesario porque ya existe suficiente iluminación en centro histórico



Oscar De La Rosa, Zamora

Debido a múltiples fallas y el riesgo que representan para transeúntes, fue cuestionada la inversión de 1 millón 307 mil 047 pesos aplicada en la instalación de bolardos (lámparas decorativas solares). Los artefactos fueron instalados en las calles del primer cuadro de la ciudad, como Morelos e Hidalgo, principalmente; sin embargo la intención es extenderlos al centro de Zamora.

Sumando el caso de las masetas luminosas en la av. Juárez que tuvieron un costo de casi 700 mil pesos se llega a los 2 millones de pesos en iluminación decorativa en una zona que ya está perfectamente iluminada y dejando fuera comunidades que están prácticamente en penumbra.

La cifra antes mencionada fue tomada del programa de obra pública y de la cual EL INDEPENDIENTE tiene copia del documento.

En el caso de los bolardos, algunos están sueltos de las tuercas que fueron fijadas al piso, otros no funcionan a menos que haya una oscuridad excesiva y otros sirven como asiento para varias personas, incluidos ambulantes que laboran en el centro de la ciudad, como si se tratara de una silla de lujo para quienes se colocan encima de los bolardos, además de que limitan espacio para el peatón.

“Es un gasto totalmente innecesario. El gobierno municipal ya no sabe en qué gastar o invertir los recursos; quedan dudas sobre el costo de una obra con la que por lo menos hubiesen logrado la pavimentación o arreglo de dos calles en alguna colonia o comunidad”, puntualizaron ciudadanos abordados por EL INDEPENDIENTE, al ser cuestionados sobre la opinión que tienen con relación a la obra.

“La muestra de que los bolardos no tienen ninguna funcionalidad, es la existencia de iluminación en el centro histórico que fue colocada desde que fueron hechos los trabajos de cableado subterráneo. Dicen que son para dar más iluminación y prevenir robos, pero no entendemos esa justificación de las autoridades”, subrayaron.

Los bolardos que por alguna razón no encienden durante la noche, deben tener colocada una caja de cartón o cualquier otro material oscuro para que la iluminación pueda encender, de lo contrario se vuelve una infraestructura totalmente inservible.

“Lo que pedimos al Ayuntamiento es transparentar el gasto en este equipamiento para el municipio y que no vengan a salir con una justificación sin respaldo. Esta obra es polémica, al igual que los macetones instalados en la avenida Juárez, en donde parece increíble un gasto de casi 700 mil pesos para una infraestructura que no le vemos sentido alguno”, dijeron.

Agregaron que los miembros del Ayuntamiento no deberían de haber votado a favor de la creación de este tipo de iniciativas de obra pública, porque son acciones que no generan un verdadero impacto o beneficio a los ciudadanos.

“Lo que se necesita es acciones que realmente tengan un peso entre la población, principalmente en los rincones más apartados del municipio, donde la gente carece de servicios básicos como consecuencia de la falta de visión del Ayuntamiento”, concluyeron.

Cabe mencionar que otra vez el ayuntamiento se negó a dar información o su opinión para justificar dicho gasto.





Numeraria

60 centímetros en promedio mide cada bolardo

1 mes atrás comenzaron a ser colocados