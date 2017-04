Más de 2 millones 200 mil pesos meta a recaudar para décimo noveno CRI Promotón

-Distribuirán 1 mil 300 botes. Este año evento será viernes 28 de Abril

Elena Rojas, Zamora

Arrancó el boteo oficial de la décimo novena colecta anual del CRI Promotón. Este año la meta es recaudar más de 2 millones 200 mil pesos, para el evento de este año no se realizará el 30 de Abril como comúnmente se hace, ya que como cae en domingo, la institución bancaria no autorizó que se abriera la cuenta. Por lo que este año se adelantará y será el viernes 28 de Abril, informó Juan Carlos Velázquez Hernández, presidente del Patronato Forjadores de Esperanza del Valle de Zamora.

En rueda de prensa señaló que distribuirán 1 mil 300 botes a diferentes ciudadanos, escuelas de diversos niveles educativos, así como negocios de los municipios de Zamora, Jacona, Ixtlán, Ecuandureo y Tangancicuaro, “además ya se distribuyeron algunos botes para el Centro educativo Monarca que realizó su subasta hace unos días y más de 300 botes a una conocida abarrotera para sus más de 200 sucursales en el país. A través el boteo se reúnen alrededor de 380 mil pesos para esta labor altruista”.

Recordó que los gastos de operación del CRI ubicado en la calle Circunvalación de esta ciudad, son de 3 millones 200 mil pesos al año, los cuales ahora se incrementaron con la operación del nuevo edificio del Niño desnutrido ubicado en la colonia Ejidal, “habrá que buscar superar la meta y también las cuotas de recuperación. Esperamos que en el mes de Mayo la junta de asistencia privada, organismo de gobierno el estado dé su aprobación para comenzar la operatividad en este nuevo edificio, que ya va muy avanzado en su mantenimiento”.

Indicó que esta por liberarse un recurso por el orden de los 3 millones de pesos que la diputada Noemí Ramírez Bravo gestionó a través de la Secretaria de Finanzas y que bajará a través del DIF estatal, “esperamos noticias al respecto para finales de Abril”.

Recalcó, “el CRI no es una institución de gobierno, no pertenece a ninguna fundación nacional o internacional, es un proyecto para los habitantes de Zamora y la región, es nuestra responsabilidad ayudar”.

Cabe señalar que el CRI Forjadores de Esperanza del Valle de Zamora nació hace 19 años con una colecta cada 30 de Abril día del niño, buscando generar una nueva cultura de la discapacidad y para ayudar al CRI Promotón que está por cumplir nueve años en operación y que actualmente atiende 1 mil 800 personas con alguna discapacidad de 50 municipios de Michoacán.

En las instalaciones del nuevo edificio conocido como Hospital del Niño Desnutrido, Velázquez Hernández estuvo acompañado por el doctor Jacinto Abarca, fundador desde hace más de 2 décadas de este edificio y Maricela de Jesús Oseguera Guzmán, directora del CRI, entre otros.

Numeraria

