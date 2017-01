Más de 2 mil migrantes arribaron a Zamora durante periodo vacacional

-Notorio en las comunidades de Atacheo, El Llano, Atecucario y La Rinconada

-Casa de atención permitirá brindar más confianza en la localidad

-Buscarán que relación no se vea afectada por transición en gobierno de Estados Unidos



Oscar De La Rosa, Zamora

Más de 2 mil migrantes arribaron al municipio durante el periodo vacacional decembrino. La causa principal fue visitar a sus familiares asentados en más del 80 por ciento en comunidades de esta localidad. Los paisanos que tuvieron mayor presencia estuvieron en las comunidades de Atacheo, El Llano, Atecucario y La Rinconada.

“Nos basamos en la cercanía que tuvieron los paisanos con esta regiduría y en los acercamientos frecuentes con paisanos asentados en colonias y comunidades de este municipio. La presencia de los paisanos fue más evidente durante este periodo decembrino en la zona centro, donde también los abordamos”, informó Marco Antonio Arizaga Sánchez.

Comentó que más del 50 por ciento de los paisanos que viven en los Estados Unidos están asentados en el Estado de California; otros provenían de lugares como Chicago, Arizona, Nashville, Texas y Utah; son familias zamoranas que residen en el vecino país del norte debido a que tienen un estatus legal que les permite estar en esa nación.

“Tenemos la confianza de que la Casa del Migrante que vamos a instalar en este municipio nos permitirá brindar más seguridad a los paisanos de porqué deben regresar a Zamora para descansar, visitar a sus familias o para cubrir otras necesidades que tengan para mejorar su calidad de vida”, dijo.

Aseguró que en ese espacio darán la atención jurídica, de servicios y lo más importante es que establecerán canales de comunicación estrechos con los paisanos para que sepan qué sucede en relación a sus familias y también para que sus parientes estén tranquilos con relación a sus actividades laborales y estado social al interior del país.

Mencionó que buscarán que la relación no se vea afectada por la transición de gobierno de los Estados Unidos, pese a las múltiples especulaciones que han sido generadas en relación a la figura de Donald Trump, cuyo mandato iniciará a partir del próximo 20 de enero.

“Nos pondremos en contacto con los clubes de migrantes y consulados mexicanos establecidos en los Estados Unidos para que los derechos de nuestros paisanos sean respetados y no se enfrenten a una situación de discriminación u otra situación que afecte su convivencia social en el vecino país del norte”, concluyó.



Numeraria

3 semanas estuvieron presentes paisanos en Zamora