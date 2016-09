Mantienen reclutamiento de elementos para Seguridad Pública

Lunes , 19 de septiembre de 2016

Oscar De La Rosa, Zamora

Sigue la propuesta para reclutar más jóvenes para engrosar la plantilla de seguridad pública del municipio. Actualmente hay un promedio de 490 elementos, pero la intención es que se puedan captar más para fortalecer las acciones que permitan resguardar la integridad física de los ciudadanos.

Desde la instalación del módulo, existe un promedio de 76 jóvenes captados para llevar a cabo las acciones de protección a los zamoranos. No se descarta que puedan abrir más plazas para el año entrante porque la intención es que por lo menos haya 2 a 3 elementos por mil habitantes de la localidad.

El espacio permanecerá situado en la plaza principal hasta completar casi los 600 elementos en la corporación porque es un número adecuado para responder de manera efectiva a las exigencias de la población en materia de seguridad pública.

“Nos hace falta más personal; vemos que existe interés de los jóvenes por ser parte de la Policía Michoacán, debido a que consideran que es una actividad donde pueden desempeñar sus capacidades profesionales. Es parte del trabajo de convencimiento que hemos hecho a lo largo de estos meses”, puntualizó Romualdo Albiter Rebollar, director de policía y tránsito.

Comentó que los elementos captados se encuentran en un curso de capacitación para que sean aptos en su desempeño como policías municipales. El objetivo es que puedan apegarse no solo a acciones tácticas, sino también que sean conscientes de que sus funciones deben estar sujetas al respeto de los derechos humanos con las personas.

Aseguró que el resto de la plantilla de los elementos se mantiene sujeto a un proceso de control y confianza. El objetivo es que los miembros sean confiables y que se conduzcan en forma transparente para garantizar la proximidad con los ciudadanos.

“Queremos que los zamoranos puedan confiar en sus policías; hemos hecho lo necesario para que el cuerpo municipal se desempeñe bajo esas condiciones porque los ciudadanos deben confiar en las labores que realizamos”, finalizó.



