Mañana vence plazo para pagar refrendo vehicular

-Estiman que más del 65 por ciento de contribuyentes puede cumplir con impuesto

-Oficinas se preparan para recibir a por lo menos mil 500 personas durante esta semana

-Ventanillas permanecerán abiertas hasta atender al último propietario de vehículo

Redacción, Zamora

El día de mañana vencerá el plazo para el pago del refrendo vehicular. Se estima que pueden cumplir un 65 por ciento de los contribuyentes con el impuesto al finalizar el año en curso, de acuerdo a los datos arrojados durante el año anterior, en donde la recaudación incrementó hasta 4 veces en comparación con el año 2012.

Estiman que por lo menos mil 500 personas serán atendidas durante el transcurso de esta semana, debido a que diariamente hacen un promedio de 300 trámites. La gente acude a hacer el pago con mayor frecuencia derivado del término del periodo ordinario de pago, informó Israel Peña Cárdenas, administrador de rentas.

Comentó que para agilizar los trámites abrieron una ventanilla especial para empresas que cuentan con decenas de vehículos, ya que la intención es que los contribuyentes que cuentan con una sola unidad vehicular sean atendidos en un promedio máximo de 3 minutos para que se puedan regularizar.

“De hecho para el día de mañana las ventanillas ubicadas en las oficinas de la plaza principal y el módulo ubicado en Madero, permanecerán abiertas hasta que el último contribuyente haya sido atendido; no importa que el horario rebase las 3 de la tarde, porque el objetivo es que se pueda regularizar el mayor número de propietarios de vehículos”, dijo.

Consideró que a estas alturas es mejor acudir a la Administración de Rentas para cubrir el pago de refrendo vehicular, debido a que en las instituciones bancarias se agotaron los engomados, lo cual compromete a los contribuyentes a tener que acudir forzosamente a la dependencia estatal por la calcomanía.

“A partir del martes de la semana entrante está contemplado el inicio de la aplicación de multas y recargos. Desconocemos qué conceptos se vayan a manejar para este ciclo. La Dirección de Ingresos del Estado no nos ha notificado nada sobre una posible prórroga para que se pueda auxiliar a los contribuyentes”, dijo.

Reveló finalmente que actualmente la dependencia estatal no carece de láminas, ni de engomados para ser distribuidos entre los contribuyentes, pese a la demanda alta que se ha registrado durante estos días en las ventanillas.

Numeraria

-300 personas diarias han atendido durante esta semana en Rentas