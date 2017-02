Maestros vuelven a tomar oficinas de Administración de Rentas

-Detuvieron trámites para pago de refrendo y licencias para conducir

-Población considera que profesores incrementaran los paros de labores

-Cada vez nos convencemos menos de inscribir a niños en escuelas públicas: quejosos



Oscar De La Rosa, Zamora

Contribuyentes de Rentas se inconformaron por la toma de las oficinas de la dependencia. En esta ocasión fueron los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quienes llevaron a cabo los actos, que impidieron a los ciudadanos cubrir lo correspondiente al refrendo vehicular y las licencias para conducir.

Desde las 8:00 horas de ayer, los profesores procedieron con la toma de las instalaciones, en el marco de un movimiento que se presentó en el Estado de Michoacán para exigir el pago de bonos y recursos rezagados que supuestamente se adeudan al sector magisterial, sumado a su intento por “impedir” la implementación de la reforma educativa, la cual viene operando en este sexenio.

Los contribuyentes que llegaron al módulo de Rentas en las oficinas ubicadas en la parte alta del palacio municipal así como en Plaza Madero, se retiraron molestos del lugar, con la frustración de no haber podido consumar el trámite correspondiente con relación al refrendo vehicular o licencia para manejo.

“Lamentablemente, es un aviso de que van a comenzar los paros de labores en las escuelas y los más perjudicados son nuestros hijos. Cualquier momento es idóneo para que los profesores hagan la suspensión de clases y se vea afectada la educación de los niños que tienen limitados sus conocimientos”, puntualizaron quejosos a EL INDEPENDIENTE.

Comentaron que no sólo es la pérdida de recursos económicos por concepto de pasaje en casos como estos, sino también el hecho de que pierden un tiempo importante que pudieron aplicar en otras actividades laborales o personales.

“Esas pérdidas no las regresa nadie. Nosotros tenemos que asumir las consecuencias de actos que no cometemos y lo único que provocan es hartazgo de la población, porque las personas cada vez están menos convencidas de inscribir a sus hijos en planteles públicos”, subrayaron.

Finalmente agregaron que es importante que las autoridades estatales tomen cartas en el asunto porque no se pueden violentar los derechos de terceras personas, como consecuencia de actos de protesta que nada tienen que ver con contribuyentes que son cumplidos.



Numeraria

2 oficinas de Zamora tomaron los profesores el día de ayer