Luis Jesús Cruz Márquez, nuevo titular de la unidad regional de Prospera

Elena Rojas, Zamora

Luis Jesús Cruz Márquez asumió el cargo como jefe de la unidad de atención regional de Prospera en Zamora. Relevó a Juan Pablo Calvillo Tinoco, quien estuvo al frente de esta dependencia federal durante dos años. Las designación fue hecha recientemente y estuvo a cargo de la delegada estatal de Prospera en Michoacán, Sara Concepción Rodríguez Aburto.

Cruz Márquez expresó, “como parte de la estrategia nacional de inclusión del programa buscaremos seguir las directrices que nos manda nuestra coordinadora nacional, Paula Hernández Olmos y nuestro presidente de la República Enrique Peña Nieto, para llegar a las familias que realmente lo necesitan”.

Detalló, “el programa Prospera es el más grande de la Secretaría de Desarrollo Social, con mayor cobertura y totalmente multidimensional. Ayuda a fortalecer la educación, la salud y la alimentación de las familias beneficiadas, así como acercar y vincular a otras dimensiones de bienestar, con otras dependencias del gobierno federal para incluirlas a la vida productiva y laboral”.

Añadió, “las beneficiarias del programa reciben de manera bimestral una transferencia monetaria condicionada de 950 pesos, la cual se entrega a cambio de cumplimiento de corresponsabilidades como la asistencia a citas familiares programadas, citas en un primer nivel de atención y la asistencia regular y permanencia; así como propiciar la conclusión de los niveles educativos de los niños y jóvenes que integran la familias de Prospera”.

Indicó que actualmente en la región son 20 mil familias las que reciben los beneficios del programa Prospera de los municipios de Zamora, Jacona, Tangancicuaro, Churintzio, Zináparo, Tlazazalca, Purépero, Chilchota y Ecuandureo.

Comentó, “como parte de la estrategia nacional, hemos determinado que el programa no únicamente se trata de recibir un apoyo de manera bimestral. No queremos que el programa sea asistencialista, como ya por tradición lo venía siendo”.

“Queremos incluir a las familias en su desarrollo, que las familias se acerquen la vida productiva y laboral de la sociedad. Muchas veces la familia está acostumbrada únicamente a recibir este apoyo, y hoy no queremos que ellos solo se acerquen a esta situación, sino que tengan la iniciativa a interés de desarrollarse, de salir de la situación de pobreza en la que se encuentran, acercándose a otras líneas de bienestar”.

Añadió, “por ejemplo hay 15 programas de 9 dependencias del gobierno de la República, que en sus reglas de operación consideran a las titulares de Prospera como prioritarias para tener un proyecto productivo y que ellas puedan poner su propio negocio y generar su propio ingreso para apoyarse. Porque hay que recordar que este programa no es manutención, es un apoyo para propiciar las condiciones de bienestar en salud, educación y alimentación”.

Cabe señalar Cruz Márquez trabaja en Prospera desde el 2014, ocupó diferentes cargos. Ha sido promotor social en región Lázaro Cárdenas, responsable de atención del área de promoción social en región Zamora; enlace de fortalecimiento comunitario en región Sahuayo y anteriormente a su designación actual, se desempeñó como jefe de la unidad de atención regional de Zitácuaro.



Numeraria

20 mil familias de 9 municipios reciben Prospera