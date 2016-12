Luchando por un millón de sonrisas espera recabar juguetes para niños Zamoranos

Francisco Hernández, Zamora

Con la finalidad de recabar juguetes para llevar felicidad a niños de colonias de escasos recursos, el Ayuntamiento de Zamora en coordinación con la escuela de Lucha Libre NGR (Nueva Generación) y avalado por el Consejo Supremo Profesional de Lucha Libre Interino, realizarán una gran función de Lucha Libre.

Esta función tendrá como escenario el auditorio “Adolfo López Mateos” de la Unidad Deportiva “El Chamizal” el próximo domingo 18 de Diciembre a partir de las 5 de la tarde, el costo de la entrada será un juguete nuevo o seminuevo, con la única característica de que no sea un juguete bélico.

En la cartelera están pactadas 5 luchas, la primer lucha será denominada como “Lucha de Alarido” y estará la tercia en escena Vil Demencia, Zaico y Black Moon vs la tercia comandada por Ciervo Azteca, Night Mare y Lady Kiss; en la segunda lucha la dupla Mr. Donky y Anuvis vs la pareja de Liu Kang y Nauyaca.

En la Lucha preliminar Puma Ancestral y Príncipe Tormenta se enfrentarán a Súper Combat y Caliel; mientras que en la Lucha Semifinal en Strong Style se enfrentarán los aguerridos Arca Black y Aero Crazy vs Star Fly y Fama.

Y la lucha súper estelar estará protagonizada por la tripleta de la Liga Elite Dark Espíritu, Dark Ozz y Xtruendo contra el Séptimo dragón, (DTU) Guerrero Universal y Amorphis, en una lucha donde el que resulte con vida será el ganador, así lo mencionó el Organizador Carlo Alberto Orozco.

Cabe señalar que como cada año esta escuela de lucha libre se ha caracterizado por hacer este tipo de eventos en pro de la niñez zamorana que en compañía con el Gobierno Municipal coordinan esfuerzos para ofrecer de forma gratuita una función que sea de total agrado para los asistentes, además de contribuir con el DIF Municipal a la recaudación de juguetes para que sean repartidos en colonias y comunidades que los reyes magos no visitan.