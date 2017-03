Los Hermanos Maristas cumplirán 200 años de su fundación

-El Colegio Jacona prepara una misa, eventos deportivos y culturales

Elena Rojas, Jacona

La congregación religiosa de Los Hermanos Maristas cumplirá a nivel mundial 200 años de su fundación, por el entonces presbítero San Marcelino Champagnat (1789-1840). Hoy en día cuenta con colegios en 81 países.

En México son 15 preescolares, 36 primarias, 37 secundarias, 31 preparatorias y 7 universidades con presencia en 21 estados de la República Mexicana, como la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Yucatán, entre otros. La misión de estos colegios es apostar por la educación a través de la evangelización apegada a valores de solidaridad.

Daniel Vázquez Oropeza, responsable del área de pastoral del colegio primaria Jacona indicó que para celebrar este bicentenario llevarán a cabo una serie de eventos “para el jueves 9 de marzo a las 9 am en la unidad deportiva El Chamizal de Zamora se tendrá un torneo deportivo en donde participan el colegio Jacona, el Instituto Sahuayense, el Instituto Morelos de Uruapan y el Colegio Esperanza de Emiliano Zapata, todos ellos colegios maristas de esta región.

Por la tarde a las 18 horas habrá un acto conmemorativo en el Teatro del Seminario por el jubileo de estos 200 años, donde tendrán un musical y develación de placas de maristas que han destacado en labores sociales. Ya por la noche, a las 20 horas, habrá una cena en las instalaciones del Colegio cuyo costo por persona es de 250 pesos al cual también podrán asistir ex alumnos del Colegio Jacona que tiene 60 años de existencia.

Para el viernes 10 de marzo a las 9 horas tendrán una celebración eucarística en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, con la entronización de la imagen del fundador San Marcelino. Se trata de una réplica, cuya pieza original se encuentra en Roma en el Vaticano. La misa la ofrecerá el obispo de Zamora, Javier Navarro.

“Esta congregación nació con la finalidad de recristianizar a la sociedad civil. Su fundador fue conmovido por la miseria cultural y espiritual de los niños de los pueblos, Por lo que creó esta congregación que se dedica a la educación cristiana de la juventud. Marcelino decía: no puedo ver a un niño sin sentir el deseo de decirle cuánto le ama Jesucristo”, señaló.

Indicó finalmente que en cada uno de estos colegios que conforman la congregación existen departamentos de pastoral, que son los encargados de propiciar un ambiente católico, quienes se encargan de impulsar los valores entre los alumnos, “son pocos los colegios que aún conservan religiosos para esta labor, ante la escasez de vocaciones entre las nuevas generaciones”.



Numeraria

600 alumnos en el Colegio Jacona

50 docentes